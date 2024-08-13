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YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Son dakika YKS yerleştirme sonuçları açıklandı ÖSYM

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavlarının ardından üniversite tercihi yapan adayların beklediği an geldi. YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuç sitesinden erişime açıldı. Tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ikinci tercihlerde de şansını deneyebilecekken sonuçlara bakmak isteyen üniversite adayları arama motorlarında ' YKS yerleştirme sonuç ekranı 2024, ÖSYM tercih sonucu sorgula' sorgulaması yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 10:19 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 10:35
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YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Son dakika YKS yerleştirme sonuçları açıklandı ÖSYM

Son dakika haberi... ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. YKS tercih sonuçları üniversite adayları tarafından merak edilirken beklenen açıklama geldi. 4 Ağustos'ta üniversite hayatına başlamak için heyecanla son tercihlerini yapan öğrenciler, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarını sorgulayabilecek.

2024 YKS TERCİH SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR_

YKS tercih sonuçları 13 Ağustos Salı günü itibarıyla adayların erişimine açıldı.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 YKS EK TERCİHLER (İKİNCİ TERCİH) NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. 2024 YKS ek tercih takvimi belli olunca haberimiz güncellenecektir.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.Ek yerleştirmeler için açılan kontenjanlar, üniversite kayıt işlemlerinin ardından açıklanmakla birlikte süreç şöyle ilerleyecek:

👉YÖK, kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek.

👉ÖSYM tercih kılavuzu yayımlayacak.

👉ÖSYM'nin kılavuzunda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.

YKS ek yerleştirme kılavuzuna ilişkin ÖSYM tarafından bilgilendirme yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

  • Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.
  • 2022 Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2022-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.
  • Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.
  • Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu
  • Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.
  • 2022-YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için 2022-YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.

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