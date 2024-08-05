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LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI | LGS 2. TERCİH SORGULAMA EKRANI MEB 2024

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan haber sonrası adaylar araştırmalara başladı. 1. nakil sonuçlarının 29 Temmuz'da açıklanmasının ardından 2. tercihler yapılmış ve heyecanlı bekleyiş başlamıştı. LGS 2. nakil sonucu sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 17:33 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 17:34
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LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI | LGS 2. TERCİH SORGULAMA EKRANI MEB 2024

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı. Nakil sürecinde işlemlerini bitirmiş olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı sistemin değerlendirmesini de tamamlayınca sonuçlar için araştırmalara başladı. İşte detaylar ve LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı...

LGS 2. NAKİL SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 29 Temmuz'da açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından bugün (5 Ağustos) de yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

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