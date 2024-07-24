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BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ - Beylikdüzü'nde sular ne zaman gelecek? (24 Temmuz 2024)

Beylikdüzü 24 Temmuz Çarşamba günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Beylikdüzü su kesintisi olan mahalleleri ve 24 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 14:48
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BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ - Beylikdüzü'nde sular ne zaman gelecek? (24 Temmuz 2024)

BEYİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ 24 TEMMUZ 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Beylikdüzü'nün bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 23 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Beylikdüzü 24 Temmuz Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BEYLİKDÜZÜ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: BARIŞ MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 24/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 24/07/2024 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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