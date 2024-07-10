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İKİNCİ ÖĞRETİM KALKTI MI? YÖK ikinci öğretim programları kapatıldı mı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar tarafından yapılan açıklamada, üniversitelerdeki ikinci öğretim programlarının tamamının kapatıldığı duyuruldu. Özvar, vakıf üniversitelerini kapsamayan bu karar kapsamında, devlet üniversitelerinin artık ikinci öğretim öğrencisi almayacağını bildirdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 13:10 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 13:11
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İKİNCİ ÖĞRETİM KALKTI MI? YÖK ikinci öğretim programları kapatıldı mı?

İKİNCİ ÖĞRETİM KALKTI MI? | YKS sınav sonuçlarının açıklanması için geri sayım devam ederken Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, tercih yapacak üniversite adaylarını ilgilendiren bir duyuru paylaştı. Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının tamamının kapatıldığını duyuran Özvar, bu kararın nedeni üniversitelerdeki program kalitesini artırmak olarak açıkladı.

YÖK İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI KAPATILDI MI?

YÖK Başkanı Özvar, konuya ilişkin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir. Vakıf üniversitelerimizin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını bekliyoruz."

İKİNCİ ÖĞRETİM NEDİR?

İkinci öğretim, yükseköğretim kurumlarında normal (birinci) öğretim dışında düzenlenen eğitim programlarını ifade eder. İkinci öğretim genellikle öğle veya akşam saatlerinde, özellikle çalışan öğrencilere veya normal öğretim saatlerinde eğitim alamayan kişilere yönelik olarak tasarlanmıştır.

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İkinci öğretim ile ilgili bazı önemli noktalar şunlardır:

  • Ders Saatleri: İkinci öğretim dersleri genellikle akşam saatlerinde başlar ve akşam geç saatlere kadar devam eder.
  • Ücretler: İkinci öğretim programları genellikle ücretlidir ve bu ücretler üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. (Harç ücreti)
  • Diploma: İkinci öğretim programlarından mezun olan öğrenciler, birinci öğretim programlarından mezun olanlarla aynı diploma ve unvana sahip olurlar.

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