YKS AÇIKLANMA SAATLERİ YILLARA GÖRE🕛 | ÖSYM YKS saat kaçta açıklanıyor?

YKS 2024 sınav heyecanını yaşayan 3 milyondan fazla aday için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TYT, AYT ve YDT şeklinde 3 oturumlu olarak uygulan sınava katılan adaylar, sonuç için geri sayımda. Puanların açıklanmasının ardından tercih sürecine girecek olan üniversite adayları, ÖSYM YKS sonuçlarını saat kaçta açıklıyor? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte yıllara göre YKS açıklanma saatleri...

ÖSYM YKS SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

2023 yılında ÖSYM, akademik takvimde YKS sınavlarının sonuçlarının 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacağını bildirdi. Sonuçlar saat 07.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı. 2023 yılında tercih dönemi ise 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri olarak duyuruldu. Tercih sonuçlarını ise adaylara bildirilen vakitte açıklayan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarını 19 Ağustos 2023'te erişime açtı.

YKS AÇIKLANMA SAATLERİ YILLARA GÖRE

⏰2023: 07.00

⏰2022: 07.00

⏰2021: 07.00

⏰2020: 07.30

⏰2019: 01.15

⏰2018: 00.01

🕛2023 YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

2023 YKS sınavları 17-18 Haziran 2023 tarihinde yapıldı. Sınav sonuçları, 20 Temmuz 2023 saat 07.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı.

🕛2022 YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

2022 YKS sınavları 18-19 Haziran 2022 tarihinde yapıldı. Sınav sonuçları, 18 Temmuz 2022 saat 07.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı.

🕛2021 YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

2021 YKS sınavları 26 - 27 Haziran 2021 tarihinde yapıldı. Sınav sonuçları, 28 Temmuz 2021 saat 07.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı.

🕛2020 YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

2020 YKS sınavları 27-28 Haziran 2020 tarihinde yapıldı. Sınav sonuçları, 27 Temmuz 2020 saat 07.30 itibarıyla adayların erişimine açıldı.

🕛2019 YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

2019 YKS sınavları 15-16 Haziran 2019 tarihinde yapıldı. Sınav sonuçları, 17 Temmuz 2019 saat 01.15 itibarıyla adayların erişimine açıldı.

🕛2018 YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

2018 YKS sınavları 30 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihinde yapıldı. Sınav sonuçları, 31 Temmuz 2018 saat 00.01 itibarıyla adayların erişimine açıldı.