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DGS 2024 - SON DAKİKA | ÖSYM DGS saat kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sona erdi. ÖSYM, 2024 yılı sınav takviminde yer alan ve en öenmli sınavlar arasında yer alan DGS. 30 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Yüksekokulda ön lisans bölümü okuyan fakat DGS'ye girerecek eğitimi 4 yıllığa tamamlamak isteyen milyonlarca öğrencinin sınavın süresi merak konusu oldu. Peki, DGS saat kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor? Kaç soru sorulacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 10:28
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DGS 2024 - SON DAKİKA | ÖSYM DGS saat kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor?

DGS 2024 NE ZAMAN? | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecanlı bekleyiş bugün itibariyle sona erdi. Dikey Geçiş Sınavı için uzun süredir hazırlanan adaylar, okullarında sınava başladı. Peki, DGS saat kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor? Kaç soru sorulacak? İşte detaylar...

DGS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2024?

2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın tarihi 30 Haziran 2024 (bugün) gerçekleşiyor. Sınav 10:15'te başladı.

DGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? KAÇTA BİTECEK?

DGS, 135 dakika sürecek. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınavın cevaplama süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak olacak. DGS, 12.30'da sona erecek.

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

DGS'DE BARAJ VAR MI, KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. İstedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, bir önceki sene üniversite ve bölümlerin taban puanlarına bakarak daha etkili bir değerlendirme yapabilir.

DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Dikey Geçiş Sınavı'nda alınan puan, yalnızca sınava girilen sene yapılacak tercihler için geçerlidir. Sonraki yıl tercih yapabilmek için yeniden sınava girmek gerekir.

DGS YAPAN KİŞİ KAÇINCI SINIFTAN BAŞLAR?

Önlisans programlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile yerleşen adaylar, müfredatlarının entegre olması sayesinde önlisans programında aldıkları birçok dersi saydırarak 3. Sınıftan eğitimlerine başlayabilmektedir. Ancak bu durum, seçilen üniversite, fakülte ve bölüme göre değişiklik gösterebilmektedir.

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