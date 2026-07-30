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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Sarıyer Kola, Göztepe Spor Kulübü’nün yeni sponsoru oldu

Sarıyer Kola, Göztepe Spor Kulübü’nün yeni sponsoru oldu

Oğuz Gıda’nın köklü markası Sarıyer Kola, Türk futbolunun güçlü temsilcilerinden Göztepe Spor Kulübü ile şort arkası sponsorluğu anlaşmasına imza attı. İş birliği kapsamında, Göztepe’ye özel tasarlanan Sarıyer Kola ürünü de sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 10:49
Sarıyer Kola, Göztepe Spor Kulübü’nün yeni sponsoru oldu

1997 yılında %100 yerli sermayeyle kurulan Oğuz Gıda; yenilikçi üretim anlayışı, geniş ürün yelpazesi ve güçlü markalarıyla Türkiye'de ve uluslararası pazarlarda faaliyetlerini sürdürüyor. Türk sporuna yönelik yatırımlarına devam eden şirket, Sarıyer Kola markasıyla Göztepe Spor Kulübü'nün yeni şort arkası sponsoru oldu.

Anlaşma kapsamında Sarıyer Kola logosu, Göztepe formalarının şort arkasında yer alacak. Ayrıca kulübün sarı-kırmızı renklerini yansıtan özel tasarımlı Sarıyer Kola ürünü de taraftarlarla buluşacak.

Oğuz İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz, anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bir asrı aşan tarihi, mücadeleci ruhu ve güçlü taraftar kültürüyle Türk sporunun önemli değerlerinden biri olan Göztepe'ye destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Şort arkası sponsorluğumuzun yanı sıra Göztepe'ye özel hazırladığımız Sarıyer Kola ürünüyle bu değerli iş birliğini sahadan raflara, tribünlerden taraftarların günlük yaşamına taşıyacağız. Sarıyer Kola olarak yerli üretim gücümüzle Türk sporunun yanında olmaya devam edeceğiz. Anlaşmanın Göztepe camiası ve markamız için hayırlı olmasını diliyorum."

Göztepe Spor Kulübü CEO'su Kerem Ertan ise, "Yerli ve köklü bir marka olan Sarıyer İçecek ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Göztepe'mizin değerlerine ve hedeflerine katkı sağlayacağına inandığımız bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Sarıyer İçecek ailesine kulübümüze verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

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