DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024 | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

DGS 2024 NE ZAMAN? | Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ederken ÖSYM, 2024 yılı sınav takvimini açıkladı. Böylece yüksekokulda ön lisans bölümü okuyan fakat DGS'ye girerecek eğitimi 4 yıllığa tamamlamak isteyen milyonlarca öğrencinin sınava gireceği tarih belli oldu. Peki Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav takvimi ve detaylar...

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DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM genellikle sınav giriş belgelerini sınavdan 10 gün önce erişime açıyor. Konuyla ilgili güncel bir gelişme olması durumunda haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

DGS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2024?

ÖSYM, 2024 yılına ilişkin sınav takvimini açıkladı. Bu kapsamda, 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın tarihi 30 Haziran 2024 olarak belirlendi.

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

DGS'DE BARAJ VAR MI, KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. İstedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, bir önceki sene üniversite ve bölümlerin taban puanlarına bakarak daha etkili bir değerlendirme yapabilir.

DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Dikey Geçiş Sınavı'nda alınan puan, yalnızca sınava girilen sene yapılacak tercihler için geçerlidir. Sonraki yıl tercih yapabilmek için yeniden sınava girmek gerekir.

DGS YAPAN KİŞİ KAÇINCI SINIFTAN BAŞLAR?

Önlisans programlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile yerleşen adaylar, müfredatlarının entegre olması sayesinde önlisans programında aldıkları birçok dersi saydırarak 3. Sınıftan eğitimlerine başlayabilmektedir. Ancak bu durum, seçilen üniversite, fakülte ve bölüme göre değişiklik gösterebilmektedir.