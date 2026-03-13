MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI | MEB personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 903 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 2–6 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı sistemi üzerinden iletirken, şimdi gözler yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. KPSS puan sıralamasına göre yapılacak yerleştirmelerin ardından sonuçların ne zaman duyurulacağı binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Başvuru yapanlar, sonuçların hangi ekran üzerinden öğrenileceğini araştırırken, sürece ilişkin en güncel açıklamaların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi duyuru kanalları aracılığıyla paylaşılması bekleniyor. Peki, MEB personel alımı ne zaman açıklanacak? MEB personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Milli Eğitim Akademisi için gerçekleştirilen personel alımı başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adayların dikkati sonuç açıklamasına çevrildi. Bakanlığın yayımladığı resmi takvime göre, başvuru sonuçlarının 13 Mart 2026 tarihinde ilan edileceği duyuruldu. Belirlenen tarihte adaylar, sonuç ekranı üzerinden yerleştirme durumlarını öğrenebilecek. Böylece başvuru sürecini tamamlayan binlerce kişi, hangi pozisyona yerleştirildiğini ilgili sistem üzerinden kolayca sorgulayabilecek.

MEB POERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 903 sözleşmeli personel alımı kapsamında yerleştirme sonuçları, adayların erişimine çevrim içi platformlar üzerinden sunulacak. Başvuru yapanlar sonuçlarını Kariyer Kapısı sistemi ile birlikte bakanlığın resmi internet sayfaları olan Milli Eğitim Bakanlığı ve MEB Personel Genel Müdürlüğü üzerinden öğrenebilecek.

Yerleştirmeler, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. Açılan sözleşmeli kadrolara adaylar başarı sıralamasına göre yerleştirilirken, aynı sayıda yedek aday da belirlenecek. Adaylar sonuç bilgilerini özellikle Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yayımlanacak sonuç ekranı aracılığıyla görüntüleyebilecek.

