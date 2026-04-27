2026 Dünya Kupası hangi ülkede, ne zaman oynanacak?

2026 Dünya Kupası hangi ülkede, ne zaman oynanacak?

Futbolseverlerin dört gözle beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. Tarihte ilk kez üç ülkenin (ABD, Kanada ve Meksika) ortaklaşa düzenleyeceği turnuva, aynı zamanda katılımcı sayısı ve maç trafiğiyle de bir "ilk"e imza atacak. Peki, 2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Final maçı nerede oynanacak? İşte 48 takımlı yeni formatı ve dev stadlarıyla 2026 Dünya Kupası rehberi...

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

FIFA tarafından açıklanan resmi takvime göre turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihleri şu şekildedir:

Açılış Maçı: 11 Haziran 2026 (Meksiko, Meksika)

Final Maçı: 19 Temmuz 2026 (New Jersey, ABD)

Turnuva, 11 Haziran'da Meksika'nın efsanevi Azteca Stadyumu'nda oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak ve yaklaşık 40 gün sürecek futbol şöleninin ardından 19 Temmuz'da MetLife Stadyumu'ndaki büyük finalle sona erecek.

MAÇLAR HANGİ ŞEHİRLERDE OYNANACAK?

Dev organizasyon toplamda 16 farklı şehirde gerçekleştirilecek. İşte ev sahibi şehirler:

ABD: New York/New Jersey, Los Angeles, Dallas, San Francisco, Miami, Atlanta, Seattle, Houston, Philadelphia, Kansas City, Boston.

Meksika: Meksiko, Guadalajara, Monterrey.

Kanada: Vancouver, Toronto.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 16 farklı statta, 4 farklı saat diliminde, toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine ABD ev sahipliği yapacak. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA, bu rakamın 2026'da 11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

ÖNEMLİ TARİHLER VE TUR TAKVİMİ

Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026

Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

Son 16 Turu: 4 Temmuz – 7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller: 9 Temmuz – 11 Temmuz 2026

Yarı Finaller: 14 Temmuz – 15 Temmuz 2026

Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026 (Miami)

FIFA DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

FIFA Dünya Kupası 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, New York'taki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.

