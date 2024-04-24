Haberler Haberler YDS/1 SORU VE CEVAPLARI 2024 | ÖSYM YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı

YDS/1 SORU VE CEVAPLARI 2024 | ÖSYM YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı

2024 YDS/1 bu yıl 24 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar birbiriyle yarışırken YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından sınavın ardından adayların erişimine açılacak olan YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça sınavları için haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 13:30 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 13:30
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YDS/1 SORU VE CEVAPLARI 2024 | ÖSYM YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı

YDS/1 SORU VE CEVAPLARI 2024 | ÖSYM tarafından her yıl 3 kez düzenlenen Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) ilki 24 Mart Pazar günü yapıldı. Sınava katılan adaylar birbirleriyle yarışırken sınavın ardından soruları ve cevaplarını kontrol etmek isteyen adaylar, arama motorlarında ÖSYM YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyordu. ÖSYM, sınav sonuçlarının ardından cevap anahtarını yayımladı. İşte detaylar...

YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Mart tarihinde düzenlenen YDS/1 sınavının sonuçları, 25 Nisan tarihinde adayların erişimine açıldı. ÖSYM'nin düzenlediği YDS sınavlarında, soru kitapçığı ve cevap anahtarının yalnızca yüzde 10'u erişime açılmaktadır.

2024 YDS/1 İNGİLİZCE SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2024 YDS/1 ALMANCA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2024 YDS/1 ARAPÇA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2024 YDS/1 FRANSIZCA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2024 YDS/1 RUSÇA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

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