YDS/1 SORU VE CEVAPLARI 2024 | ÖSYM YDS İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça soru kitapçığı ve cevap anahtarı

YDS/1 SORU VE CEVAPLARI 2024 | ÖSYM tarafından her yıl 3 kez düzenlenen Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) ilki 24 Mart Pazar günü yapıldı. Sınava katılan adaylar birbirleriyle yarışırken sınavın ardından soruları ve cevaplarını kontrol etmek isteyen adaylar, arama motorlarında ÖSYM YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyordu. ÖSYM, sınav sonuçlarının ardından cevap anahtarını yayımladı. İşte detaylar...

YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Mart tarihinde düzenlenen YDS/1 sınavının sonuçları, 25 Nisan tarihinde adayların erişimine açıldı. ÖSYM'nin düzenlediği YDS sınavlarında, soru kitapçığı ve cevap anahtarının yalnızca yüzde 10'u erişime açılmaktadır.

2024 YDS/1 İNGİLİZCE SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2024 YDS/1 ALMANCA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2024 YDS/1 ARAPÇA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2024 YDS/1 FRANSIZCA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2024 YDS/1 RUSÇA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN