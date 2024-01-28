Kabine toplantısı ne zaman? | Yarın KABİNE TOPLANTISI var mı?

Bakan Tekin'in öğretmen atamaları ile ilgili "Tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir." sözleri üzerine kabine toplantısı ne zaman? sorguları arttı. Genelde iki haftada bir toplanan kabinenin bir sonraki kararları merak ediliyor. Yarın kabine toplantısı var mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 yılının ilk kabine toplantısı Meclis'in açılış tarihi olan 16 Ocak'ta gerçekleşti. İki haftada bir gerçekleştirilen kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak.

Toplantının 29 Ocak Pazartesi günü gerçekleşmesi ön görülüyor. Ancak konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Tarih kesinleştiğinde güncel bilgileri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

KABİNE TOPLANTISI KONUSU NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Toplantıda öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor. Toplantıda ele alınacak konular ilerleyen günlerde belli olacak.

Öte yandan öğretmen adaylarının beklediği öğretmen atamaları hakkında Bakan Tekin, şunları söylemişti;