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Kabine toplantısı ne zaman? | Yarın KABİNE TOPLANTISI var mı?

Kabine toplantısı ne zaman? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. En son gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında emekliye ek zam müjdesi verilmişti. Şimdi ise sıradaki konunun öğretmen atamaları olduğu tahmin ediliyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Yarın KABİNE TOPLANTISI var mı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 20:19 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 20:30
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Kabine toplantısı ne zaman? | Yarın KABİNE TOPLANTISI var mı?

Bakan Tekin'in öğretmen atamaları ile ilgili "Tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir." sözleri üzerine kabine toplantısı ne zaman? sorguları arttı. Genelde iki haftada bir toplanan kabinenin bir sonraki kararları merak ediliyor. Yarın kabine toplantısı var mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 yılının ilk kabine toplantısı Meclis'in açılış tarihi olan 16 Ocak'ta gerçekleşti. İki haftada bir gerçekleştirilen kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak.

Toplantının 29 Ocak Pazartesi günü gerçekleşmesi ön görülüyor. Ancak konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Tarih kesinleştiğinde güncel bilgileri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

KABİNE TOPLANTISI KONUSU NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Toplantıda öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor. Toplantıda ele alınacak konular ilerleyen günlerde belli olacak.

Öte yandan öğretmen adaylarının beklediği öğretmen atamaları hakkında Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."

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