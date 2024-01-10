TRABZONLU SİRON TARİFİ | Siron nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TRABZONLU SİRON TARİFİ | Çıtır yufkasının üzerine dökülmüş kıymalı iç harcıyla yiyenlere damak ısırtan lezzet siron, son zamanların en popüler tarifleri arasında yer alıyor. Bol baharatı ve Karadeniz mutfağındaki popülaritesi sebebiyle 'Trabzonlu siron' da denilen siron için arama motorlarında sorgulanan 'Trabzonlu siron tarifi, Siron nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

SİRON NASIL YAPILIR?

Siron malzemeleri

3 adet yufka

1 yemek kaşığı tereyağı

150 gram dana kıyma

Yarım soğan

1 çay kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sulandırılmış Yoğurt Sos İçin:

2 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

1,5 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Tereyağlı Sos İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı domates salçası

Siron yapılışı