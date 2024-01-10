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TRABZONLU SİRON TARİFİ | Siron nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Rulo rulo çıtır yufkaların üzerindeki kıymalı harcıyla hem sunum hem de lezzet açısından en güzel tarifler arasında yer alan Trabzon siron, başka yörelerde de oldukça rağbet görmektedir. Evinde, kendi mutfağında sorin yapmak isteyenler arama motorlarında 'Trabzonlu siron tarifi, Siron nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 13:46 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 14:00
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TRABZONLU SİRON TARİFİ | Siron nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TRABZONLU SİRON TARİFİ | Çıtır yufkasının üzerine dökülmüş kıymalı iç harcıyla yiyenlere damak ısırtan lezzet siron, son zamanların en popüler tarifleri arasında yer alıyor. Bol baharatı ve Karadeniz mutfağındaki popülaritesi sebebiyle 'Trabzonlu siron' da denilen siron için arama motorlarında sorgulanan 'Trabzonlu siron tarifi, Siron nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

SİRON NASIL YAPILIR?

Siron malzemeleri

  • 3 adet yufka
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 150 gram dana kıyma
  • Yarım soğan
  • 1 çay kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Sulandırılmış Yoğurt Sos İçin:

  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Tereyağlı Sos İçin:
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı domates salçası

Siron yapılışı

  • Yufkayı en ucundan başlayarak sıkıca yuvarlayın.
  • 3-4 cm kalınlığında yufka halkaları kesin.
  • Yağladığınız borcama yufkaları dik olacak şekilde dizin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika yufkaları kızarana kadar pişirin.
  • Sarımsaklı sulandırılmış yoğurdu hazırlamak için süzme yoğurdu, suyu, tuzu ve rendelenmiş sarımsakları bir kabın içinde iyice karıştırın. Fırından çıkan yufkaların üzerine kaşık yardımıyla dökün ve bu harçtan 3 yemek kaşığı kadarını ayırın.
  • Yoğurt döktüğünüz yufkaları tekrardan 180 derecede 10 dakika pişirin.
  • Bu sırada tereyağını eritip soğanları yumuşayıncaya kadar kavurun.
  • Kavrulmuş soğanlara kıymayı ekleyin ve iyice pişene kadar kavurmaya devam edin.
  • En son salça, tuz ve karabiberi ekleyin.
  • Tüm malzemeler güzel karışınca ve piştiğinde ocaktan alın.
  • Fırından çıkan yufkaların üzerine kıymalı harcı eşit şekilde yayın.
  • Ayırmış olduğunuz yoğurtlu sostan üzerine gezdirin.
  • Üzerine yağ gezdirmek için küçük bir tavada tereyağı, pul biber ve tereyağını eritin.
  • Son olarak tereyağlı sosunu üzerine gezdirin ve arzuya göre üzerine kıyılmış maydanoz serpin.
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