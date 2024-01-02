DRİFT ATMA CEZASI 2024 | Drift atmanın cezası ne?

Trafikte suçta caydırıcılık amacıyla 2024 yılında trafik kurallarına uymayanlara verilecek cezalarda artışa gidildi. Neredeyse iki katına çıkan bu cezalar sonrası yeni fiyat listesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Drift atmanın cezası da merak konusu oldu. Peki, Drift atmanın cezası ne kadar oldu? İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları listesi...

DRIFT ATMANIN CEZASI NE KADAR?

2024 yılında neredeyse iki katına çıkan cezalar sosyal medyada gündem oldu. En ağır cezalardan biri drift atmaya verildi. Drift atan sürücülere 32.234 TL para cezası kesilecek.

2024 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ