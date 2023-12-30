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EMEKLİ İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI | Tahsis numarasına göre SORGULA - Çalışan emekliye 5.000 TL yattı mı?

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emeklilere dağıtılan ikramiyenin çalışan emeklilere, çiftçi ve Bağkur'lulara da verilmesi kararlaştırılan 5.000 TL 29 Aralık Cuma gününden itibaren hesaplara yatırıldı. Ylbaşı öncesinde emekli ikramiyesinin yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen emekliler, arama motorlarında 'Emekli ikramiye sorgulama ekranı, Tahsis numarasına göre SORGULA - Çalışan emekliye 5.000 TL yattı mı?' araştırmaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 08:20
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EMEKLİ İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI | Tahsis numarasına göre SORGULA - Çalışan emekliye 5.000 TL yattı mı?

EMEKLİ İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI | Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak. 29 Aralık itibarıyla hesaplara yatacağı bilinen ikramiye için arama motorlarında sorgulanan 'Emekli ikramiyesi yattı mı, Tahsis numarasına göre emekli ikramiye sorgulama ekranı' konularını sizler için derledik.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5.000 TL YATTI MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile birlikte, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılması yasalaştı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından ödemelerin 29 Aralık Cuma günü yapılacağını duyuruldu. Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır." açıklaması yaptı.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Çalışan emeklilere verilecek 5.000 TL değerindeki emekli ikramiyesinde ödemeler, tahsis numarasına göre yapılmayacak. Daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamına ödemeler 29 Aralık Cuma günü yapılacak.

4A EMEKLİ İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4B EMEKLİ İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4C EMEKLİ İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

💰Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

💰Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

💰Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

💰Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

💰Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

💰Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

💰Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

💰Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

💰Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

💰Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

💲Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

💲Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

💲Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

💲Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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