ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ | Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (16 Aralık 2023)

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ | Başta telefon olmak üzere tüm teknolojik aletlerin bağımlı olduğu elektrik, kesinti yaşanması halinde büyük mağduriyetler yaratırlen İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu şirket BEDAŞ, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve önlem almaları adına planlı kesintileri öncesinde haber veriyor. Peki Zeytinburnu'nda bugün hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte BEDAŞ Zeytinburnu 16 Aralık Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 287., 288., 75/2., 75/2. ÇIKMAZ, 75/3., 75/6., YEŞİLYOL sk / ÇIRPICI mah 305., 306., YEŞİLYOL, YEŞİLYOL B, YEŞİLYOL C sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah AHMET YESEVİ, PROF. DR. AZİZ ERGİN, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, YENİ KARAKOL, ÇAYIR, ÇİMEN, ÇİMEN 1, ÇİMEN 2, ÇİMEN 3 sk / ÇIRPICI mah 299., PROF. DR. AZİZ ERGİN, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, TAŞOCAĞI (G/2), YEŞİLYOL G, ÇAYIR, ÇINAR, ÇINAR 1, ÇINAR 12, ÇINAR 3, ÇINAR 4, ÇINAR 5, ÇINAR 6, ÇINAR 7, ÇINAR 8, ÇINAR 9, ÇIRPICI YOLU, ŞEHİT CENGİZ ALUÇKU sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 1. BAĞ YOLU, 2. BAĞ YOLU, 2. ÇEŞME, 274., 3. BAĞ, 3. ÇEŞME, 4. BAĞ, 4. ÇEŞME, 5. BAĞ, 5. ÇEŞME, 74/1., 74/2., 74/A, 74/B, 75/1., 75/A, 8. BAĞ, AHMET YESEVİ, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ÇİMEN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 16/12/2023 09:00:00 - 16/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 75/2. sk / GÖKALP mah 58. BULVAR sk / SÜMER mah 24., 24/3., 24/4., 74., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk / VELİEFENDİ mah 269., 270., 74., 74. ARA, 74/1., 74/1. ARA, 74/2., 74/2. ARA, 74/5., 74/A, 74/B, 74/B ÇIKMAZ, 74/D, 75., 75. BAĞ, 75/A, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk / YEŞİLTEPE mah 24., 24. ARALIK, 56., 57. ARALIK, 57/10., 57/11., 57/14., 57/15., 57/16., 57/17., 57/18., 57/19., 57/9., 74., ŞEHİT ER MURAT GÜVEN sk bölgelerinde 16/12/2023 12:00:00 - 16/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 1. ÇEŞME, 2. ÇEŞME, 272., 273., 276., 277., 278., 279., 280., 281., 286., 3. ÇEŞME, 4. ÇEŞME, 5. BAĞ, 6. BAĞ, 7. BAĞ, 75., 75. BAĞ, 75/1., 75/2., 75/2. ÇIKMAZ, 75/3A, 8. BAĞ, AHMET YESEVİ, CAMİ, G/1. ÇIKMAZ, G/2. ÇIKMAZ, G/3., HAKŞİNAZ, KARAGÜL, KÜPE ÇİÇEĞİ, LÜLETAŞI, NAMZET, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, YENİ KARAKOL, YEŞİLYOL, YEŞİLYOL D, YEŞİLYOL E, ÇIRPICI YOLU A, ÇIRPICI YOLU B, ÇIRPICI YOLU B ÇIKMAZ, ÇIRPICI YOLU C, ÇIRPICI YOLU D, ÇIRPICI YOLU E sk / ÇIRPICI mah YEŞİLYOL F sk bölgelerinde 16/12/2023 12:00:00 - 16/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ TARİHÇE

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede "Sınırlı Sorumlu" bir yapıya dönüştürülür ve "Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi" adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek "İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi" olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984'te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi'nin faaliyet alanındaki Anadolu Yakası'nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu'nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ'a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde adı "Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. " olarak değiştirilir ve TEDAŞ'a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.