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AÖL SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | 1. DÖNEM AÖL (Açık Lise) sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÖL sınav tarihleri her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Açık Lise öğrencileri her dönem AÖL sınav oturumlarına katılıyorlar. AÖL 1. dönem sınavları Aralık ayında yapılacak. Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte 2023-2024 AÖL sınav tarihleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 15:50 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 16:01
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AÖL SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | 1. DÖNEM AÖL (Açık Lise) sınavları ne zaman, saat kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Lise (AÖL) sınavları 2023-2024 yılının ilk döneminde Aralık ayında yapılacak. Öğrenciler AÖL sınav tarihleri ne zaman, saat kaçta? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. AÖL sınav tarihlerini sizler için derledik.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖL 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde yapılacak. Sınav takvimi ise şu şekilde:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 oturum, açık öğretim liseleri ise 3 oturum hAlinde gerçekleştirilecektir. Sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 11 sorudan oluşacak testler halinde olacaktır.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

-Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

-Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

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