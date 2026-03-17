TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Kura çekim tarihi belli oldu mu?

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İstanbul kura çekim tarihi belli oldu mu? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde gözler İstanbul kura çekimine çevrildi. Milyonlarca başvuru sahibinin merak ettiği “TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 14:34
Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin konut projesinde İstanbul etabı için heyecan artıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi milyonlarca başvuru sahibini yakından ilgilendiriyor. Vatandaşlar, TOKİ İsatnbul kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kura çekimi tarihi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanacak. Bu nedenle, kura çekimi tarihi ile ilgili detaylar yakından takip ediliyor. Peki, TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizde...

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal konut projesi kapsamında hak sahibi olan vatandaşlar için taksit ödeme süreci, konut sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden bir sonraki ay itibarıyla başlayacaktır. Peşinat ödemeleri ise sözleşme aşamasında ilgili bankalara yatırılmaktadır. Bu sayede hak sahipleri, anahtar teslimini beklemeden ödemelerine başlayarak borçlarını daha erken kapatma imkanına sahip olmaktadır.

ANAHTAR TESLİMİ VE KONUT DETAYLARI

Milyonlarca vatandaşın beklediği ilk anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Konutlar, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak 2+1 ve 1+1 şeklinde tasarlanmıştır. Bu projeyle hem depreme dayanıklı modern yaşam alanları oluşturulmakta hem de mülkiyet hakkı güvence altına alınmaktadır.

KONTENJAN DAĞILIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Projede toplumun farklı kesimlerine fırsat eşitliği sunmak amacıyla özel kontenjanlar belirlenmiştir:

Emekliler ve Gençler (18-30 yaş): Yüzde 20 kontenjan.

3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler: Yüzde 10 kontenjan.

Şehit Aileleri, Gaziler ve Engelliler: Yüzde 5 kontenjan.

Başvuru yapabilmek için 18 yaşını doldurmuş, T.C. vatandaşı olmak ve tapuda kendisi, eşi veya çocukları üzerine kayıtlı bir konutu bulunmamak gerekmektedir. Ayrıca İstanbul için belirlenen hane halkı gelir sınırı 145 bin TL, diğer iller için ise 127 bin TL olarak uygulanmaktadır.

