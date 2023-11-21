CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 21 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Kasım Salı 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 28,80 (Alış) - 28,80 (Satış)
EURO: 31,58 (Alış) - 31,59 (Satış)
STERLİN: 36,00 (Alış) - 36,18 (Satış)
1 DOLAR = 28,80 TL
👉21 Kasım Salı 2023 canlı altın fiyatları...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
Gram altın alış: 1.839,43₺
Gram altın satış: 1.839,62₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.053,00₺
Çeyrek altın satış: 3.084,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.126,00₺
Yarım altın satış: 6.169,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 12.214,00₺
Tam altın satış: 12.287,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 12.470,00₺
Cumhuriyet altını satış: 12.659,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 12.533,00₺
Ata altın satış: 12.611,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Kasım Salı günü saat 13.48 itibarıyla alınmıştır.