SAKLA BENİ OYUNCULARI (RESİMLİ) | Sakla Beni oyuncuları ve karakterler

Star TV ekranlarında yeni sezon dizisi olarak başlayan ve daha ilk bölümüyle reyting rekorları kıran Sakla Beni, yepyeni bölümleriyle Perşembe akşamlarına heyecan katacak. Diziseverlerden tam puan alan ve konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da kendisine hayran bırakan Sakla Beni dizisi hakkında arama motorlarında 'Sakla Beni konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

SAKLA BENİ KONUSU NE?

Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar. Fakat Naz'ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila'nın ansızın Mete'nin karşısına çıkması, Mete'nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur. İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz'ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete'nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?

SAKLA BENİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER (RESİMLİ)

Uraz Kaygılaroğlu - Mete ☝

Cemre Baysel - İncila ☝

Asude Selma Kalebek - Naz ☝

Şenay Gürler - Belgin ☝

Ceyda Düvenci - Filiz ☝

Nilüfer Açıkalın - Gülten ☝

Sevinç Erbulak - Füsun ☝

Tamer Levent - Ziya ☝

Gökşen Ateş ☝

Kamil Güler ☝

Nizam Namidar ☝

Sera Tokdemir ☝

Edip Saner ☝

Açelya Devrim Yılhan ☝

Sıla Korkmaz ☝