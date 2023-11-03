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SAKLA BENİ OYUNCULARI (RESİMLİ) | Sakla Beni oyuncuları ve karakterler

STAR TV ekranlarında yeni sezon dizisi olarak başlayan ve ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Sakla Beni dizisinin oyuncuları, diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı sizi hakkında, arama motorlarında sorgulanan 'Sakla Beni konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? Sakla Beni karakterleri tanıtımı' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 10:30 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 11:00
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SAKLA BENİ OYUNCULARI (RESİMLİ) | Sakla Beni oyuncuları ve karakterler

Star TV ekranlarında yeni sezon dizisi olarak başlayan ve daha ilk bölümüyle reyting rekorları kıran Sakla Beni, yepyeni bölümleriyle Perşembe akşamlarına heyecan katacak. Diziseverlerden tam puan alan ve konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da kendisine hayran bırakan Sakla Beni dizisi hakkında arama motorlarında 'Sakla Beni konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

SAKLA BENİ KONUSU NE?

Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. İkisi de şımartılmış, hayatta her istediğini almaya alışmıştır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar. Fakat Naz'ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila'nın ansızın Mete'nin karşısına çıkması, Mete'nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur. İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz'ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete'nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi?

SAKLA BENİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER (RESİMLİ)

Uraz Kaygılaroğlu - Mete

Cemre Baysel - İncila

Asude Selma Kalebek - Naz

Şenay Gürler - Belgin

Ceyda Düvenci - Filiz

Nilüfer Açıkalın - Gülten

Sevinç Erbulak - Füsun

Tamer Levent - Ziya

Gökşen Ateş

Kamil Güler

Nizam Namidar

Sera Tokdemir

Edip Saner

Açelya Devrim Yılhan

Sıla Korkmaz

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