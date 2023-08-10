AUZEF SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI | Sınavsız ikinci üniversite kayıt başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor?

AUZEF SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE KAYIT | İstanbul Üniversitesi tarafından lisans ve ön lisans mezunu kişilerin katılabileceği sınavsız üniversite için 2023-2024 dönemi kayıtları başlıyor. Meslek hayatında ilerlemek veya kariyerine yeni bir yön vermek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği sınavsız ikinci üniversite için arama motorlarında sorgulanan 'Sınavsız ikinci üniversite kayıt başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? - AUZEF sınavsız 2. üniversite kayıt ekranı' konularını sizler için derledik.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

İstanbul Üniversitesi, AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihlerine ilişkin resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamayla kayıt tarihlerini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtları 7 Ağustos'ta Başlıyor.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 7 Ağustos - 7 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecektir.

Başvurularınızı https://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kayıt tarihleri içerisinde gerçekleştirebilirsiniz."

AUZEF SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AUZEF SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE ÜCRETİ

Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda herhangi bir üniversitede farklı bir programda eğitimi devam eden öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 86 TL katkı payı alınmaktadır.

YABANCI UYRUKLU öğrencilerden Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine, ilgili Bakanlar Kurulu Kararına istinaden ek katkı payı alınmaktadır.

AUZEF'in sınavsız 2. üniversite başvuru kılavuzunda lisans ve ön lisans programları ve yarıyıllık materyal/öğrenim ücretleri şöyle belirtilmiştir:

LİSANS BÖLÜMLERİ

Coğrafya: 1.400₺

Çocuk Gelişimi: 1.600₺

Egzersiz ve Spor Bilimleri: 1.400₺

Felsefe: 1.400₺

İktisat: 1.400₺

İnsan Kaynakları Yönetimi: 1.400₺

İş Sağlığı ve Güvenliği: 1.400₺

İşletme: 1.400₺

Rekreasyon: 1.400₺

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler: 1.400₺

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: 1.400₺

Sosyoloji: 1.400₺

Tarih: 1.400₺

Uluslararası Ticaret ve Lojistik: 1.400₺

Yönetim Bilimleri Sistemleri: 1.600₺

ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Programcılığı: 1.600₺

Çocuk Gelişimi: 1.600₺

e-Ticaret ve Pazarlama: 1.600₺

Grafik Tasarımı: 1.600₺

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği: 1.400₺

İlahiyat: 1.600₺

İş ve Sağlığı ve Güvenliği: 1.400₺

Kültürel Miras ve Turizm: 1.000₺

Laborant ve Veteriner Sağlık: 1.400₺

Marka İletişimi: 1.400₺

Sağlık Kurumları İşletmeciliği: 1.400₺

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği: 1.400₺

Sosyal Hizmetler: 1.600₺

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: 1.400₺

Yaşlı Bakımı: 1000 ₺

Web Tasarımı ve Kodlama: 1.600₺

AUZEF SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE NASIL KAYIT OLUNUR?

1.BAŞVURU SİSTEMİNDEN HESAP OLUŞTURMA

İstanbul Üniversitesi Başvuru Sisteminden hesap oluşturunuz. (http://basvuru.istanbul.edu.tr/) "Kullanıcı adı" ve" Kullanıcı Aktifleştirme

Bağlantısı" e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.

2. BAŞVURU OLUŞTURMA

2.1.Profil Bilgilerini Düzenleme:

Hesap aktifleştirme işleminden sonra adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız. Ana sayfasındaki "İkinci Üniversite Başvuru"

butonunu tıklayınız. "Profil" alanında fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyip ilerleyiniz.

2.2. Başvuruda Kullanılacak Eğitim Bilgisi Seçimi:

YÖKSİS' te bilgileri bulunan adayların eğitim bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Başvuruda kullanmak istediğiniz programı "Kullan"

butonunu tıklayarak seçip ilerleyiniz.

2.3.Tercih Edilecek Program Seçimi:

Tercih bilgileri alanından başvurmak istediğiniz program türünü Lisans ya da Önlisans olarak seçiniz. (Önlisans programı öğrenci/mezunları

sadece ÖNLİSANS programlarına başvuru yapabileceği için bu adımla karşılaşmayacaklar.)

"Tercih Edilen Program" ı seçiniz (AUZEF'te okumak istediğiniz program), "Kaydet" butonuna tıklayınız. Kayıtlı/mezun olduğunuz aynı

isimdeki programı, (Örneğin İktisat programı öğrenci/mezunları, İktisat programını) seçemezsiniz.

NOT: Program tercihinde bulunurken doğru programı seçtiğinizden emin olunuz.

Program değişikliği için, ödeme yapmadan önce, "Tercih Bilgileri" alanında bulunan "SİL" butonunu kullanarak programınızı değiştirebilirsiniz. Ödeme yaptıktan sonra program değişikliği YAPILAMAZ.

2.4. YÖKSİS'te Bilgisi Bulunmayan; Polis Meslek Yüksek Okulu, Askeri Üniversite ve Yurt Dışından Mezun Olan Adaylar İçin:

Başvuru sisteminden hesap oluşturup, belirtilen evrakları kayıt tarihleri içerisinde kargo aracılığıyla Fakültemize ulaştırarak ikinci üniversite

başvurusunda bulunabilirler. Aday evrakları incelendikten sonra başvuru işlemi tamamlanacaktır.

1. T.C. Nüfus Cüzdanı/Pasaport/Mavi Kart Fotokopisi,

2. Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesinin, adayın mezun olduğu okul ya da noter tarafından, "ASLI GİBİDİR" onaylı örneği (Yurt dışından

mezun adaylar için denklik belgesinin onaylı bir örneği),

3. Program tercihini belirten dilekçe (iletişim bilgilerinizi dilekçenize ekleyiniz),

4. Vesikalık fotoğraf (1 Adet).

NOT: Sadece Noter veya mezun olunan kurumdan alınan ıslak imzalı ve "ASLI GİBİDİR" onaylı Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi/Denklik örneği kabul edilecektir. Fotokopi olan belgeler kabul edilmeyecektir.

Gönderim Adresi

Maslak Mahallesi Bilim Sokak Plaza No:5 Sun Plaza B Blok Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

KARGO GÖNDEREN ALANINA MUTLAKA ADAYIN; AD, SOYAD ve T.C. KİMLİK NUMARASINI İŞLETMELİDİR.

2.5.Ödeme Bilgilerinin Kontrolü:

Ödeme bilginizi kontrol edip başvuru formundan görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF SINAVSIZ 2. ÜNİVERSİTE BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

3. ÖDEME İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI

Başvurusu onaylanan adaylara SMS bilgilendirmesi yapılacaktır. AKSİS otomasyon sistemine

(https://aksis.istanbul.edu.tr/) giriş yaptıktan sonra "OBS"-"Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarası" ve ödeme tutarınıza

ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online

olarak yapabilirsiniz.

NOT: AKSİS SİSTEMİNDEN ÖDEMENİZİ YAPTIKTAN SONRA KARTINIZIN HESAP HAREKETİNİ KONTROL EDEREK BİRDEN FAZLA ÖDEME YAPMAMAYA DİKKAT EDİNİZ.

4. KAYIT İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI VE DERS SEÇİMİ

Kayıt adımları tamamlandıktan sonra, AKSİS otomasyon sistemi üzerinden "Özlük Bilgileri" kategorisinde, "Birim Bilgileri" başlığı

altındaki "Statü" alanından kayıt bilginizi kontrol edebilirsiniz.

Statünüz "Kayıt yenilemedi" ise kaydınız yapılmış ancak ders seçiminiz henüz tamamlanmamış demektir.

Fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçiminden sonra statünüz "Devamlı Öğrenci" olarak güncellenecektir. Ders seçimi için

başvuruda bulunmanıza gerek YOKTUR. Kesin kayıt ve ders seçim işlemleri 2 iş günü içerisinde tamamlanacaktır (Ders materyalleri,

akademik takvimde yer alan güz dönemi eğitim öğretim başlangıç tarihlerinden itibaren erişime açılacaktır).

5. DERS MUAFİYET İŞLEMLERİ

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan ve YÖKSİS'te bilgisi bulunan öğrencilerin ortak zorunlu derslerden

(Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil I- II) muafiyeti, Fakültemizin ilan edeceği muafiyet tarihleri içerisinde

başvuruya gerek kalmaksızın yapılacaktır.

Yükseköğretim programında öğrenciliği devam eden ya da YÖKSİS'te mezuniyet bilgisi bulunmayan öğrencilerin muafiyet işlemleri web

sitemizde yayınlanacak Muafiyet Kılavuzuna göre yapılacaktır.