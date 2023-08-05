Haberler Haberler 💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 5 Ağustos Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 5 Ağustos Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '5 Ağustos Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 76 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 21:41
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 5 Ağustos Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 5 Ağustos Cumartesi akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 5 Ağustos Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 5 Ağustos Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

5 AĞUSTOS CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 5 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

İŞTE 2 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU:

18 - 26 - 34 - 43 - 52 - 80 Joker: 36 SüperStar: 45

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