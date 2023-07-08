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65 YAŞ AĞLIĞI SON DAKİKA | Zamlı yaşlılık maaşı ne kadar oldu? Yeni zamlı 65 yaş aylığı Temmuz 2023

65 yaş aylığı, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından güncellendi. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından yaşlılık maaşı alanlar, kendi maaşlarına zam gelip gelmediğini araştırırken konuya ilişkin beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. İşte 'Zamlı yaşlılık maaşı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı, yıllara göre yaşlılık aylığı ve yeni zamlı 65 yaş aylığı Temmuz 2023...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 10:56
65 YAŞ AĞLIĞI SON DAKİKA | Zamlı yaşlılık maaşı ne kadar oldu? Yeni zamlı 65 yaş aylığı Temmuz 2023

65 YAŞ AĞLIĞI SON DAKİKA | 65 yaşını aşmış ve herhangi bir kurumdan emekli olmayan kişilere, devlet tarafından ödenen yaşlılık maaşları güncellendi. Asgari ücrete yapılan yüzde 34 oranındaki zammın ardından emekli maaşları da yüzde 25 artırılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlılık maaşının da zamlandığını duyurdu. İşte zamlı 65 yaş aylığı...

YENİ ZAMLI YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU TEMMUZ 2023?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıkları bildirildi. Buna göre yaşlı aylığı 2 bin 604 TL'den 2 bin 348 TL'ye çıkarıldı.

YAŞLILIK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Halk arasında yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığının ne kadar olduğu maaş alanlar ve yakınları tarafından merak ediliyor. Belirlenen şartları yerine getiren ve herhangi bir geliri olmayan 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı ödeniyor. Muhtaçlık sınırının altında geliri olan ve bu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler, başvuru yaptıktan sonra şartları karşılaması durumunda yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalanabiliyor.

Yaşlılık maaşı olarak da bilinen 65 yaş aylığı ödemeleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde hesaplara yatırılmaktadır. Yaşlılık maaşı ödemeleri her ay yapılmaz.

YAŞLILIK MAAŞINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

65 yaş aylığı almanın bazı şartları bulunuyor. Bu şartlar oluşmadan yaşlılık maaşı bağlanmıyor. 65 yaş aylığı için aranan başlıca şartlar şöyle:

  • 65 yaşını doldurmuş olan,
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,
  • 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

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