MARDİN LİSE TABAN PUANLARI 2023 | LGS Mardin taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

MARDİN LİSE TABAN PUANLARI 2023 | 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nda tercihler başladı. 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından, Mardin'de gitmek istedikleri okulları belirleyecek olan öğrenciler, arama motorlarında Mardin LGS Taban Puanları araştırması yapıyor. İşte Mardin lise taban puanları 2023, LGS taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar...
MARDİN LGS TABAN PUAN YÜZDELERİ, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre, 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları okulda da tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek.
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NOT: Sıralama tercih kodu, okul adı, okul türü, alan, yabancı dil, taban puan, taban yüzde, tavan puan ve tavan yüzde şeklinde ilerlemektedir.
MARDİN İLÇELERE GÖRE LİSE TABAN PUANLARI
- 49349 ARTUKLU Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 436,999 4,35 488,2011 0,15
- 49346 MİDYAT Midyat Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 422,3367 6,33 481,5862 0,4
- 50317 KIZILTEPE Kızıltepe Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 408,2516 8,53 459,9603 1,84
- 41060 ARTUKLU Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 352,8748 19,76 390,3819 11,64
- 50325 ARTUKLU Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 390,3885 11,64 436,8864 4,36
- 49689 MİDYAT Midyat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 380,2435 13,63 422,1474 6,36
- 39832 KIZILTEPE Kızıltepe Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 364,638 16,96 407,7456 8,61
- 49503 NUSAYBİN Nusaybin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 350,3162 20,38 453,3783 2,47
- 41066 KIZILTEPE Sakarya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 332,6977 25,18 364,3822 17,02
- 41065 ARTUKLU Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 318,2993 29,7 363,3315 17,26
- 38428 DERİK Derik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 290,5397 40,04 420,1639 6,66
- 49738 MİDYAT Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 355,2465 19,18 413,7143 7,65
- 49984 ARTUKLU Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 352,7944 19,78 436,7403 4,38
- 50802 NUSAYBİN Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 329,4426 26,15 349,1973 20,67
- 65509 MAZIDAĞI Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 307,2729 33,53 377,46 14,2
- 41005 ARTUKLU Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 293,993 38,61 344,6411 21,86
- 49781 KIZILTEPE Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 272,39 48,25 363,484 17,22
- 40980 DARGEÇİT Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 270,4433 49,21 411,0505 8,07
- 49917 DERİK Derik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 249,4141 60,6 324,0228 27,84
- 50682 KIZILTEPE Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 242,4261 64,88 338,1045 23,63
- 40991 SAVUR Savur Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 226,4135 75,51 363,0521 17,32
- 49883 ARTUKLU Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Arapça 336,614 24,04 372,6555 15,2
- 50234 KIZILTEPE Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 243,6784 64,09 304,644 34,5
- 50204 ARTUKLU Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 259,7951 54,73 316,536 30,29
- 50100 ARTUKLU Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 257,5792 55,94 329,9993 25,98