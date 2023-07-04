ALES-2 BAŞVURU EKRANI 2023 | Ales-2 nasıl başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatılır?

ALES-2, ÖSYM tarafından 2023 yılında düzenlenen ikinci ALES sınavıdır. Lisans üstü öğrenim görmek isteyen adayların başvurduğu ALES için ÖSYM, başvuru ekranını adayların erişimine açtı. Sınav ücretinin yatırılmasının ardından başvurularını internet ortamında veya sınav başvuru merkezlerinde yapabilecek olan adayların arama motorlarında araştırdığı 'Ales-2 nasıl başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatılır?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

2023/ALES-2 NASIL BAŞVURULUR?

ÖSYM tarafından yayımlanan ALES başvuru kılavuzuna göre, adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2023/ALES-2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALES-2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

10 Nisan'da yapılan ALES 1 sınavı ücreti geçen yıl yapılan ALES sınav ücretleri ile aynı tutulmuş, 185 TL olarak alınmıştı. ALES 2 başvuru ücretinin de aynı olması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ALES-2 BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir.

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

ÖSYM 2023/ALES-2 BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMAK İÇİN TIKLAYIN

💰 Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

💰 ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

💰 Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

💰 İş Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık

2023/ALES-2 SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

4 Temmuz Salı günü başlayan sınav başvuruları, 10 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecektir.

2023/ALES-2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES-2 sınavının geç başvuru tarihi olarak 19 Temmuz Çarşamba günü belirlendi. Sınava geç başvuru yapan adaylar, sınav ücretini yüzde 50 daha fazla ödüyor.

2023/ALES-2 NE ZAMAN?

2023/ALES-2 sınavı, 20 Ağustos Pazar 2023 tarihinde yapılacak.

2023/ALES-3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, 2023 yılına ilişkin 3. ALES sınavı olan 2023/ALES-3 ise 19 Kasım Pazar 2023 tarihinde yapılacak.