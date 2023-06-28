BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023 | Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? - İllere göre bayram namazı saatleri

KURBAN NAMAZI SAATLERİ 2023 | Müslümanlarda yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ve ibadet isteği duyguları en üst seviyelere yükseldi. Kurban Bayramı'na kısa süre kala ibadetlerini yerine getirmek isteyen birçok kişi arama motorlarında bayram namazı saatini araştırıyor. Peki Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? - İllere göre bayram namazı saatleri ve merak edilenleri sizler için derledik...

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Kurban Bayramı 2023 yılı namaz saatleri merakla araştırılıyor. Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken namaz saatleri de araştırılıyor. Bu sene Kurban Bayramı İstanbul'da 06:10'da, Ankara'da 05:57'de, İzmir'de 06:24'te kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İstanbul : 06:10

: 06:10 Ankara : 05:57

: 05:57 İzmir : 06:24

: 06:24 Antalya : 06:13

: 06:13 Konya : 06:04

: 06:04 Bursa : 06:12

: 06:12 Trabzon : 05:27

: 05:27 Sivas: 05:41

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir

.Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.