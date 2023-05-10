Twitter'da sesli ve görüntülü arama dönemi | Elon Musk yeni özelliği böyle duyurdu!

Dünyanın en çok kullanılan, haber akışına büyük hız kazandıran Twitter'da yeni bir dönem başlıyor. Geçtiğimiz yıl Twitter'ı satın alan dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, Twitter kullanıcılarına müjdeli bir haber verdi. Yakında Twitter'da sesli ve görüntülü görüşme yapılabilecek. Elon Musk'ın bu açıklaması büyük beğeni topladı. İşte detaylar...

TWITTER'A SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ SOHBET ÖZELLİĞİ GELİYOR!

Twitter'dan yaptığı açıklama ile yeni özelliği duyuran Musk, "Çok yakında bu platformdaki herkesle sesli ve görüntülü sohbet sizin elinizde olacak. Böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz." ifadesini kullandı.

INSTAGRAM VE FACEBOOK GİBİ OLACAK!

Musk, bu yeni adımıyla Twitter'ı, Meta çatısı altındaki Facebook ve Instagram ile benzer hale getirecek.