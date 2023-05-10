Haberler Haberler Twitter'da sesli ve görüntülü arama dönemi | Elon Musk yeni özelliği böyle duyurdu!

Twitter'da sesli ve görüntülü arama dönemi | Elon Musk yeni özelliği böyle duyurdu!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Twitter'da yeni bir dönem başlıyor. Twitter'ı satın alan Elon Musk, yaptığı duyuru ile detayları açıkladı. Elon Musk, Twitter'da sesli ve görüntülü konuşma döneminin başladığını açıkladı. Elon Musk, "Çok yakında bu platformdaki herkesle sesli ve görüntülü sohbet sizin elinizde olacak. Böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:50
Twitter'da sesli ve görüntülü arama dönemi | Elon Musk yeni özelliği böyle duyurdu!

Dünyanın en çok kullanılan, haber akışına büyük hız kazandıran Twitter'da yeni bir dönem başlıyor. Geçtiğimiz yıl Twitter'ı satın alan dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, Twitter kullanıcılarına müjdeli bir haber verdi. Yakında Twitter'da sesli ve görüntülü görüşme yapılabilecek. Elon Musk'ın bu açıklaması büyük beğeni topladı. İşte detaylar...

TWITTER'A SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ SOHBET ÖZELLİĞİ GELİYOR!

Twitter'dan yaptığı açıklama ile yeni özelliği duyuran Musk, "Çok yakında bu platformdaki herkesle sesli ve görüntülü sohbet sizin elinizde olacak. Böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz." ifadesini kullandı.

INSTAGRAM VE FACEBOOK GİBİ OLACAK!

Musk, bu yeni adımıyla Twitter'ı, Meta çatısı altındaki Facebook ve Instagram ile benzer hale getirecek.

DİĞER
Son dakika haberi: Şenol Güneş, Beşiktaş'ın eski golcüsünü alıyor! Süper Lig'e bu sezon golleriyle damga vurdu...
CHP’lilerden böbrek karşılığı para skandalı! Kandırarak böbreğini aldılar: "Başıma bir şey gelirse sorumlusu dava açtığım kişiler"
G.Saray'da yönetimi düşündüren sorun!
G.Saray transferde bombaları patlatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2023 Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?
İstanbul barajları doluluk oranı 10 Mayıs 2023
ALES-2 başvuruları ne zaman başlayacak?
KGM 3 bin personel kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe TFF'ye başvurdu! Göztepe TFF'ye başvurdu! 12:43
Ergin Ataman'dan Panathinaikos açıklaması! Ergin Ataman'dan Panathinaikos açıklaması! 12:34
Adı G.Saray'la anılıyordu! İlkay'dan flaş karar geldi Adı G.Saray'la anılıyordu! İlkay'dan flaş karar geldi 12:25
G.Saray transferde bombaları patlatıyor! G.Saray transferde bombaları patlatıyor! 11:55
Beşiktaş’a Redmond'dan kötü haber! Beşiktaş’a Redmond'dan kötü haber! 11:49
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecan! UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecan! 11:32
Daha Eski
G.Saray'da yönetimi düşündüren sorun! G.Saray'da yönetimi düşündüren sorun! 11:28
Eczacıbaşı Dynavit ile F.Bahçe Opet serisinde 3. maç Eczacıbaşı Dynavit ile F.Bahçe Opet serisinde 3. maç 11:22
Sacha Boey İngilizlerin gözdesi! Sacha Boey İngilizlerin gözdesi! 11:09
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta? 10:39
İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta? İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 10:35
TFF'den flaş yeni yabancı kuralı kararı! TFF'den flaş yeni yabancı kuralı kararı! 10:04