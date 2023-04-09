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BAŞAKŞEHİR KAYAŞEHİR METRO HATTI GÜZERGAHI 🚉 - M3 Başakşehir Kayaşehir Metrosu hangi duraklardan, hangi ilçelerden geçiyor?

Başakşehir Kayaşehir Metro hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 8 Nisan Cumartesi günü açılarak faaliyete geçti. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak ve bölge halkını ulaşımda büyük ölçüde rahatlatacak olan Başakşehir-Kayaşehir metrosu için arama motorlarında 'M3 Başakşehir Kayaşehir Metrosu hangi duraklardan geçiyor?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Başakşehir Kayaşehir Metro hattı güzergahı ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 08:40 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 08:40
BAŞAKŞEHİR KAYAŞEHİR METRO HATTI GÜZERGAHI 🚉 - M3 Başakşehir Kayaşehir Metrosu hangi duraklardan, hangi ilçelerden geçiyor?

BAŞAKŞEHİR KAYAŞEHİR METRO HATTI GÜZERGAHI 🚉| 8 Nisan Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecen ve iki semt arasındaki mesafeyi 4,5 dakikaya düşürerek bölge halkının ulaşımda rahatlamasını sağlayacak olan Başakşehir Kayaşehir metrosu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile bekleniyor. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne gidiş gelişleri kolaylaştıran metro hattı hakkında arama motorlarında araştırılan M3 Başakşehir Kayaşehir Metrosu hangi duraklardan geçiyor? sorusunun cevabını haberimizde derledik. işte detaylar...

M3 BAŞAKŞEHİR KAYAŞEHİR METROSU HANGİ DURAKLARDAN GEÇİYOR?

Başakşehir Metrokent Metro İstasyonu'ndan başlayan 6,2 kilometrelik projede;

🚦Onurkent,

🚦Şehir Hastanesi,

🚦Kayaşehir ve

🚦Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak mevcut.

Proje; Metrokent istasyonunda Bağcılar-Olimpiyatköy hattına, Kayaşehir durağında Halkalı-İstanbul Havalimanı hattına entegre olacak. Bu entegrasyonla Güngören, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinin İstanbul Havalimanı'na metroyla ulaşımı da sağlanacak.

BAŞAKŞEHİR KAYAŞEHİR METROSU HANGİ İLÇELERDEN GEÇECEK?

  • Güngören
  • Bağcılar
  • Bahçelievler
  • Başakşehir

BAŞAKŞEHİR KAYAŞEHİR METROSUNA HANGİ METROLARDAN AKTARMA YAPILACAK?

🚉M3 Kirazlı-Metrokent/Başakşehir hattı

🚉9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı (İkitelli Sanayi istasyonu)

🚉M7 Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt metro hattı (Mahmutbey istasyonu)

🚉M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı (Kirazlı istasyonu)

🚉M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı (Bakırköy-İncirli istasyonu)

🚉Marmaray (Özgürlük Meydanı istasyonu)

🚉Deniz otobüsleri (Bakırköy İDO istasyonu)

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