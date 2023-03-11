EDİRNE TOKİ SONUÇ | Edirne TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 - Edirne TOKİ kura çekilişi 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Edirne'dfe devam ediyor. Edirne'nin Merkez, Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez ve Süloğlu ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Edirne TOKİ sonuç, Edirne TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 ve Edirne TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi konularını araştırıyor.

EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

EDİRNE TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

EDİRNE İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI