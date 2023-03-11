Haberler Haberler EDİRNE TOKİ SONUÇ | Edirne TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 - Edirne TOKİ kura çekilişi 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

EDİRNE TOKİ SONUÇ | Edirne TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 - Edirne TOKİ kura çekilişi 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

EDİRNE TOKİ SONUÇ | Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. 11 Mart 2023 Cumartesi günü Edirne'nin Merkez, Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez ve Süloğlu ilçelerinde yapılan çekilişlerin sonuçlarını araştıran vatandaşlar arama motorlarında 'Edirne TOKİ sonuç, Edirne TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 ve Edirne TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 08:20 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 08:20
EDİRNE TOKİ SONUÇ | Edirne TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 - Edirne TOKİ kura çekilişi 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Edirne'dfe devam ediyor. Edirne'nin Merkez, Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez ve Süloğlu ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Edirne TOKİ sonuç, Edirne TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 ve Edirne TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi konularını araştırıyor.

EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

EDİRNE TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

EDİRNE İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • MERKEZ HADIMAĞA: 120 konut
  • KEŞAN YENİ MAHALLESİ: 293 konut
  • UZUNKÖPRÜ MESÇİT MAHALLESİ: 106 konut
  • İPSALA BAYRAMBEY MAHALLESİ: 60 konut
  • ENEZ: 142 konut
  • KEŞAN (YENİMUHACİR): 156 konut
  • SÜLOĞLU: 120 konut
  • UZUNKÖPRÜ (KIRCASALİH): 90 konut
  • İPSALA (ESETÇE): 106 konut
  • İPSALA (YENİKARPUZLU): 70 konut
  • MERİÇ (SUBAŞI): 100 konut

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