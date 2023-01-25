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BURSA NİLÜFER TOKİ CANLI İZLE - Bursa Nilüfer, Orhangazi TOKİ kura çekilişi - Bursa TOKİ kazananlar isim listesi

TOKİ'nin Bursa Nilüfer ve Orhangazi ilçelerinde yapacağı kura çekilişi 25 Ocak Çarşamba günü gerçekleşiyor. Noter huzurunda yapılan ve TOKİ TV'de canlı yayınlanan çekilişlerde, konut sahibi olmak için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Bursa Nilüfer ve Orhangazi'de yapılan çekilişler hakkında arama motorlarında Bursa Nilüfer TOKİ canlı izle, Bursa Nilüfer, Orhangazi TOKİ kura çekilişi ve Bursa TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 07:45 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 07:50
BURSA NİLÜFER TOKİ CANLI İZLE - Bursa Nilüfer, Orhangazi TOKİ kura çekilişi - Bursa TOKİ kazananlar isim listesi

BURSA NİLÜFER ORHANGAZİ TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Bursa'da devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 25 Ocak Çarşamba günü Bursa'da Nilüfer ve Orhangazi ilçelerinin kurası yapılacak. Nilüfer'de inşa edilecek 1400 konut ve Orhangazi Arapzade Mahallesi'nde inşa edilecek 150 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Bursa Nilüfer TOKİ canlı izle, Bursa Nilüfer, Orhangazi TOKİ kura çekilişi ve Bursa TOKİ kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

BURSA NİLÜFER KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BURSA ORHANGAZİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BURSA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Antalya'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 12 ilçede, ilk etapta 8.650 adet yapılacak.

📌Büyükorhan Orhan Mahallesi: 96 konut

📌Gürsu Dışkayaköyü Mahallesi: 360 konut

📌Harmancık : 150 konut

📌İnegöl Karalar Mahallesi: 480 konut

📌Karacabey (Teknosab) Yenikaraağaç Mahallesi 3316 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Karacabey Taşlık Mahallesi: 1000 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Keles : 140 konut

📌Kestel Seymen Mahallesi: 750 konut

📌Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi: 400 konut

📌Nilüfer : 1400 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌Orhaneli : 268 konut

📌Orhangazi Arapzade Mahallesi: 150 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

📌Yenişehir Subaşı Mahallesi: 140 konut

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