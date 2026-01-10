CANLI SKOR ANA SAYFA
Valencia-Elche maçı yayın bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Valencia-Elche maçı yayın bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

İspanya La Liga’nın 19. haftasında Valencia, evinde sezonun sürpriz ekiplerinden Elche’yi konuk ediyor. Ligde topladığı 16 puanla 18. sırada yer alan ve son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan Valencia, Mestalla’nın büyüleyici atmosferinde galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. 22 puanla 9. sırada bulunan ve geçtiğimiz hafta Villarreal’e kaybeden Elche ise, 2. yarıda deplasmandaki ilk galibiyetini alarak yeniden üst sıralara tırmanma peşinde. Valencia-Elche maçı hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 11:23
Valencia-Elche maçı yayın bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Valencia-Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Mestalla Stadyumu, bu akşam stratejik bir taktik savaşına ve duygusal anlara ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Valencia için durum oldukça kritik; geçtiğimiz hafta Celta Vigo karşısında alınan 4-1'lik ağır yenilginin ardından, takımın en golcü ismi Hugo Duro'nun kart cezalısı durumuna düşmesi hücum hattını zayıflattı. Elche ise deplasmanda henüz galibiyet alamamış olsa da, Aleix Febas liderliğindeki orta sahasıyla Valencia'nın kırılgan savunmasını zorlamaya çalışacak. İşte Valencia-Elche maçı detayları...

Valencia-Elche MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Valencia-Elche maçı, 10 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 23.00'te, Mestalla Stadyumu'ndaoynanacak.

Valencia-Elche MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 19. haftasında oynanacak Valencia-Elche karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Valencia-Elche MUHTEMEL 11'LER

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Tarrega, Copete, Gaya; Pepelu, Urginic; Rioja, Almeida, Lopez; Beltran

Elche: Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Nunez, Neto, Febas, Aguado, Valera; Rodriguez, Silva

ASpor CANLI YAYIN

