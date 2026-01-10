Serie A'da devlerin takibi: Como-Bologna maçı ne zaman, hangi kanalda?

Como-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Como, Serie A'da sadece hayatta kalmayı değil, zirveyi zorlamayı hedeflediğini her hafta kanıtlıyor. Takımın beyni Nico Paz, 6 asist ve 6 golle ligin en değerli oyuncularından biri haline gelirken; forvet hattında Anastasios Douvikas'ın yükselen formu taraftarı heyecanlandırıyor. Ancak ev sahibinde sakatlık listesi oldukça kabarık. Bologna tarafında ise kaptan Riccardo Orsolini, 6 golle takımının en skorer ismi olarak en büyük tehdit. Peki Como-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Como-Bologna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Como-Bologna maçı, 10 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

Como-Bologna MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 19. haftasında oynanacak Como-Bologna karşılaşması, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Como-Bologna MUHTEMEL 11'LER

Como: Butez; Smolcic, Van Der Brempt, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas

Bologna: Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga