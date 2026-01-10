CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Serie A'da devlerin takibi: Como-Bologna maçı ne zaman, hangi kanalda?

Serie A'da devlerin takibi: Como-Bologna maçı ne zaman, hangi kanalda?

Serie A’nın 19. haftasında Como, evinde Bologna’yı ağırlıyor. Cesc Fabregas yönetiminde 33 puanla 6. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi potasıyla arasındaki farkı 3 puana kadar indiren ev sahibi, yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. 26 puanla 8. sırada bulunan ve geçtiğimiz hafta Atalanta’ya kaybeden Vincenzo Italiano’nun Bologna’sı ise, bu zorlu deplasmandan puan çıkararak yeniden Avrupa potasına girmeyi hedefliyor. İşte Como-Bologna maçının tüm detayları...

10 Ocak 2026 Cumartesi
Como, Serie A'da sadece hayatta kalmayı değil, zirveyi zorlamayı hedeflediğini her hafta kanıtlıyor. Takımın beyni Nico Paz, 6 asist ve 6 golle ligin en değerli oyuncularından biri haline gelirken; forvet hattında Anastasios Douvikas'ın yükselen formu taraftarı heyecanlandırıyor. Ancak ev sahibinde sakatlık listesi oldukça kabarık. Bologna tarafında ise kaptan Riccardo Orsolini, 6 golle takımının en skorer ismi olarak en büyük tehdit. Peki Como-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Como-Bologna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Como-Bologna maçı, 10 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

Como-Bologna MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 19. haftasında oynanacak Como-Bologna karşılaşması, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Como-Bologna MUHTEMEL 11'LER

Como: Butez; Smolcic, Van Der Brempt, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas

Bologna: Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga

