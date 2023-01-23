Haberler Haberler BURSA KARACABEY TOKİ SONUÇ - Bursa Karacabey Yenikaraağaç kura çekiliş sonuçları | Bursa TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BURSA KARACABEY TOKİ SONUÇ - Bursa Karacabey Yenikaraağaç kura çekiliş sonuçları | Bursa TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BURSA KARACABEY TOKİ ÇEKİLİŞİ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Antalya'da devam ediyor. 23 Ocak'ta Bursa Karacabey Yenikaraağaç'ta inşa edilecek konutlar için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Bursa Karcabey TOKİ kura çekiliş sonuçları, Bursa TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Bursa KAracabey Yenikaraağaç çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bursa kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 09:10
BURSA KARACABEY TOKİ SONUÇ - Bursa Karacabey Yenikaraağaç kura çekiliş sonuçları | Bursa TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

BURSA KARACABEY TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Bursa'da devam ediyor. Karacabey ilçesinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Bursa TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Bursa kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

BURSA KARACABEY TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

KARACABEY YENİKARAAĞAÇ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BURSA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • Büyükorhan Orhan Mahallesi: 96 konut
  • Gürsu Dışkayaköyü Mahallesi: 360 konut
  • Harmancık : 150 konut
  • İnegöl Karalar Mahallesi: 480 konut
  • Karacabey (Teknosab) Yenikaraağaç Mahallesi 3316 konut
  • Karacabey Taşlık Mahallesi: 1000 konut
  • Keles : 140 konut
  • Kestel Seymen Mahallesi: 750 konut
  • Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi: 400 konut
  • Nilüfer : 1400 konut
  • Orhaneli : 268 konut
  • Orhangazi Arapzade Mahallesi: 150 konut
  • Yenişehir Subaşı Mahallesi: 140 konut
DİĞER
Usta oyuncu Perihan Savaş’ın mutlu günü! ‘Keşke babası da görseydi’
TAKVİM’in duyurduğu Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı belgelendi! İşte aşkın ilk karesi
Portekiz devleri Arda Güler'i izliyor!
"Som altından ayakları olan..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Son dakika Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Üç aylar ne zaman başlıyor 2023?
ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? | Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Nasıl niyet edilir? - Üç aylar ibadetleri neler? Hangi dualar edilir?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Isparta (Keçiborlu, Yalvaç, Merkez) TOKİ sonuç - Kazananlar isim listesi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Som altından ayakları olan..." "Som altından ayakları olan..." 08:47
O isme büyük övgü! "Şu anda ligin en iyisi" O isme büyük övgü! "Şu anda ligin en iyisi" 07:47
Hakeme ağır eleştiri: Onun yapamadığını Abdullah Avcı yaptı! Hakeme ağır eleştiri: Onun yapamadığını Abdullah Avcı yaptı! 07:34
Roy Keane'den Weghorst transferine eleştiri! Roy Keane'den Weghorst transferine eleştiri! 01:29
Roy Keane'den Weghorst transferine eleştiri! Roy Keane'den Weghorst transferine eleştiri! 01:28
Real Madrid San Mames'te 3 puanı aldı! Real Madrid San Mames'te 3 puanı aldı! 00:54
Daha Eski
Real Madrid San Mames'te 3 puanı aldı! Real Madrid San Mames'te 3 puanı aldı! 00:53
Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı 00:49
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 00:49
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 00:48
Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı 00:43
Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı 00:41