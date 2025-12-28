Fenerbahçe'de o isme ülkesinden talip var! Bonservis bedeli...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takımdaki mevcut isimlerin akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda o isim için dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Bu doğrultuda ismi bir süredir ayrılık iddiaları ile anılan Rodrigo Becao hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
BECAO İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'nun geleceği netleşmeye başlıyor. Kontratı 2028'de bitecek olan 29 yaşındaki Brezilyalı stoperle ilgilenen kulüplerin arasına ülkesinden Fluminense de katıldı.
Tecrübeli stoperin transferiyle ilgili görüşmelerin başladığı öğrenildi. Brezilya basınında yer alan habere göre; İtalya'dan Hellas Verona ve Fiorentina'nın radarında bulunan Becao için sarı- lacivertlilerin bonservis bedeli talep etmeyeceği belirtildi.