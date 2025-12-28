CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de o isme ülkesinden talip var! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de o isme ülkesinden talip var! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takımdaki mevcut isimlerin akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda o isim için dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 09:27
Fenerbahçe'de o isme ülkesinden talip var! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Fenerbahçe'de o isme ülkesinden talip var! Bonservis bedeli...

Bu doğrultuda ismi bir süredir ayrılık iddiaları ile anılan Rodrigo Becao hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de o isme ülkesinden talip var! Bonservis bedeli...

BECAO İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'nun geleceği netleşmeye başlıyor. Kontratı 2028'de bitecek olan 29 yaşındaki Brezilyalı stoperle ilgilenen kulüplerin arasına ülkesinden Fluminense de katıldı.

Fenerbahçe'de o isme ülkesinden talip var! Bonservis bedeli...

Tecrübeli stoperin transferiyle ilgili görüşmelerin başladığı öğrenildi. Brezilya basınında yer alan habere göre; İtalya'dan Hellas Verona ve Fiorentina'nın radarında bulunan Becao için sarı- lacivertlilerin bonservis bedeli talep etmeyeceği belirtildi.

