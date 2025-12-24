CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Frattesi hamlesi! İşte Inter'in bonservis talebi

Fenerbahçe'den Frattesi hamlesi! İşte Inter'in bonservis talebi

Fenerbahçe'de ara transfer dönemine çok az bir zaman kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler orta sahaya bir takviye yapmayı planlarken gündemine ise Inter'in orta sahası Davide Frattesi'yi aldığı öğrenildi. İtalyan ekibinin Frattesi için talep ettiği bonservis bedeli ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Frattesi hamlesi! İşte Inter'in bonservis talebi

Orta saha transferi için görüşmelerini sürdürdüğü PSV'nin Hollandalı yıldızı Joey Veerman ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, bu bölge için rotasını teknik direktör Domenico Tedesco'nun ilk tercihi olan Interli Davide Frattesi'ye çevirdi.

Fenerbahçe'den Frattesi hamlesi! İşte Inter'in bonservis talebi

Kanarya'nın İtalyan ekibinin satış listesine koyduğu 26 yaşındaki oyuncu için bilgi aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Frattesi hamlesi! İşte Inter'in bonservis talebi

14 MAÇA ÇIKTI

Takvim'de yer alan habere göre, Inter'in, 26 yaşındaki İtalyan orta saha için 30-35 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği, iki takım arasındaki pazarlıkların sürdüğü de gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'den Frattesi hamlesi! İşte Inter'in bonservis talebi

Bu sezon İtalyan devi ile 14 maçta forma giyip 2 asiste imza atan tecrübeli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Fenerbahçe'den Frattesi hamlesi! İşte Inter'in bonservis talebi

İtalya ile 33 maça çıkan ve bu süreçte ülkesi adına 8 gol kaydeden Frattesi'ye güncel verilere göre 28 milyon euro değer biçiliyor. Inter kariyerinde toplam 103 maça çıkan Frattesi 15 gol, 11 asistle 26 gole katkı sağladı.

Lemina'dan G.Saray'a yıldız transfer!
REKLAM - Casper
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
CANLI ANLATIM | Libya Genelkurmay Başkanını Muhammed el-Haddad'ı taşıyan jet Ankara'da düştü: Uçaktakiler hayatını kaybetti
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
Kupa derbisinde zafer Beşiktaş'ın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kupa derbisinde zafer Beşiktaş'ın! Kupa derbisinde zafer Beşiktaş'ın! 01:26
Domenico Tedesco: Bu da oyunun bir parçası Domenico Tedesco: Bu da oyunun bir parçası 01:26
Sergen Yalçın: Pozisyon vermedik Sergen Yalçın: Pozisyon vermedik 01:26
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay gönderme! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay gönderme! 01:26
A. Efes sonunu getiremedi! A. Efes sonunu getiremedi! 01:26
Beşiktaş derbide penaltı bekledi! Beşiktaş derbide penaltı bekledi! 01:26
Daha Eski
F.Bahçe penaltı bekledi! F.Bahçe penaltı bekledi! 01:26
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Fenerbahçe'den bir transfer daha! 01:26
Beşiktaş'tan hakem tepkisi! Beşiktaş'tan hakem tepkisi! 01:26
F.Bahçe Beko son saniyede kazandı! F.Bahçe Beko son saniyede kazandı! 01:26
F.Bahçe derbide penaltı kazandı! F.Bahçe derbide penaltı kazandı! 01:26
Beşiktaşlı oyuncular kart bekledi! Beşiktaşlı oyuncular kart bekledi! 01:26