Fenerbahçe'den Frattesi hamlesi! İşte Inter'in bonservis talebi

Orta saha transferi için görüşmelerini sürdürdüğü PSV'nin Hollandalı yıldızı Joey Veerman ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, bu bölge için rotasını teknik direktör Domenico Tedesco'nun ilk tercihi olan Interli Davide Frattesi'ye çevirdi.