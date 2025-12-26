CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Birçok alanda zirvede

Birçok alanda zirvede

F.Bahçe, ligin ilk yarısındaki birçok istatistikte lider. Sarı-lacivertliler, Galatasaray’la birlikte en fazla gol atan takım olurken, maç başına şut, top çalma, direkten dönen şut gibi rakamlarda da zirvede

Süper Lig'in ilk yarısını 3-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle tamamlayan Fenerbahçe, 20 yıl sonra da bir sezonun ilk bölümünde yenilgi yüzü görmedi. Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada sezonun ilk yarısını bitiren sarı-lacivertliler, 17 maçlık bölümdeki istatistikleriyle ise göz doldurdu. Domenico Tedesco'nun öğrencileri, birçok alanda ilk üçte yer almayı başardı.

5 İSTATİSTİKTE LİDER

Fenerbahçe, Galatasaray'la birlikte en fazla gol atan takım olurken, direkten dönen şut, maç başına toplam şut, maç başına top çalma ve maç başına korner kullanma gibi istatistiklerde lider. Topla oynama ve maç başına isabetli pasta ise ikinci olan sarı-lacivertliler, yenilen gol, kaçan büyük şans, penaltı golü, kalesini gole kapatma gibi rakamlarda ise üçüncü basamakta yer aldı.

