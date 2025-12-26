Birçok alanda zirvede

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'in ilk yarısını 3-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle tamamlayan Fenerbahçe, 20 yıl sonra da bir sezonun ilk bölümünde yenilgi yüzü görmedi. Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada sezonun ilk yarısını bitiren sarı-lacivertliler, 17 maçlık bölümdeki istatistikleriyle ise göz doldurdu. Domenico Tedesco'nun öğrencileri, birçok alanda ilk üçte yer almayı başardı.

5 İSTATİSTİKTE LİDER

Fenerbahçe, Galatasaray'la birlikte en fazla gol atan takım olurken, direkten dönen şut, maç başına toplam şut, maç başına top çalma ve maç başına korner kullanma gibi istatistiklerde lider. Topla oynama ve maç başına isabetli pasta ise ikinci olan sarı-lacivertliler, yenilen gol, kaçan büyük şans, penaltı golü, kalesini gole kapatma gibi rakamlarda ise üçüncü basamakta yer aldı.