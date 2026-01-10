CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan Teun Koopmeiners takibi! Transfer bedeli belli oldu

Galatasaray'dan Teun Koopmeiners takibi! Transfer bedeli belli oldu

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda son olarak adı gündeme gelen Teun Koopmeiners için Juventus'un talep ettiği şartlar belli oldu. İşte ayrıntılar | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray'dan Teun Koopmeiners takibi! Transfer bedeli belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni yıla transfer parolasıyla başlayan Galatasaray'da öncelikli hedef orta saha transferi.

Galatasaray'dan Teun Koopmeiners takibi! Transfer bedeli belli oldu

Ara transfer döneminde Davide Frattesi, Manuel Ugarte, Andre, Ruben Neves gibi isimlerle ilgilenen Galatasaray'da yıldız bir futbolcu daha gündeme geldi.

Galatasaray'dan Teun Koopmeiners takibi! Transfer bedeli belli oldu

Yönetimin ve taraftarların beklentilerini karşılayamayan Teun Koopmeiners, Juventus'a veda ederek Galatasaray'a transfer olabilir.

Galatasaray'dan Teun Koopmeiners takibi! Transfer bedeli belli oldu

Sportface'te yer alan habere göre sarı kırmızılılar, orta sahaya kalite ve fizik gücü katmak amacıyla ocak transfer döneminde somut bir hamle yapmak istiyor.

Galatasaray'dan Teun Koopmeiners takibi! Transfer bedeli belli oldu

Bu doğrultuda Galatasaray, Hollandalı oyuncuyu yakından takip ediyor ve Juventus ile temasları başlatmak için ilk teklif taslağını masaya koymuş durumda.

Galatasaray'dan Teun Koopmeiners takibi! Transfer bedeli belli oldu

Juventus'un transfer hakkındaki fikri ise Galatasaray'ın bu takviyeyi yapmasına engel olabilir.

Galatasaray'dan Teun Koopmeiners takibi! Transfer bedeli belli oldu

Zira İtalyan devi, Atalanta'dan 58 milyon euro'luk bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı 27 yaşındaki oyuncuyu kolay elden çıkarmak istemiyor. Galatasaray'ın oyuncu için teklifinin, satın alma opsiyonlu ve zorunlu satın alma bedelli kiralama içeren bir teklif olabileceği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'dan Teun Koopmeiners takibi! Transfer bedeli belli oldu

Sarı kırmızılıların opsiyon için düşündüğü 25-27 milyon bandındaki bonservis bedelleri ise Juventus'u ikna edebilecek düzeyde değil. Turin ekibi, bu transferin gerçekleşmesi için en az 40 milyon euro bandındaki bir teklifi masada görmek istiyor.

Galatasaray'dan Teun Koopmeiners takibi! Transfer bedeli belli oldu

Bu sezon Juventus formasıyla 24 maçta süren alan 10 numara, gol veya asist katkısı üretemedi. Juventus ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Koopmeiners'ın piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

