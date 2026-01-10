Galatasaray'dan Teun Koopmeiners takibi! Transfer bedeli belli oldu

Zira İtalyan devi, Atalanta'dan 58 milyon euro'luk bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı 27 yaşındaki oyuncuyu kolay elden çıkarmak istemiyor. Galatasaray'ın oyuncu için teklifinin, satın alma opsiyonlu ve zorunlu satın alma bedelli kiralama içeren bir teklif olabileceği gelen bilgiler arasında.

Sarı kırmızılıların opsiyon için düşündüğü 25-27 milyon bandındaki bonservis bedelleri ise Juventus'u ikna edebilecek düzeyde değil. Turin ekibi, bu transferin gerçekleşmesi için en az 40 milyon euro bandındaki bir teklifi masada görmek istiyor.