Udinese-Pisa maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Udinese-Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Udine'deki Bluenergy Stadyumu, bu akşam Serie A'nın iki farklı kaderini paylaşan ekibin mücadelesine sahne olacak. Ev sahibi Udinese'de tüm gözler, geçtiğimiz hafta sergilediği performansla alkış toplayan milli futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun üzerinde olacak. Ancak Udinese'de Adam Buksa ve Jordan Zemura'nın sakatlıkları, Vakoun Bayo'nun ise milli görevde olması hücum varyasyonlarını kısıtlıyor. Konuk ekip Pisa'da ise durum daha kritik. Savunmanın lideri Raul Albiol, tecrübeli isim Juan Cuadrado ve yaratıcı oyuncu Calvin Stengs sakatlıkları nedeniyle bu önemli maçta forma giyemeyecek. Teknik direktörün en büyük kozu ise 3 golle takımın en skorer ismi olan M'Bala Nzola olacak. Pisa, sakatlıklara rağmen savunma disiplinini koruyup kontra ataklarla Udinese'yi avlamaya çalışacak. İşte Udinese-Pisa maçının detayları...

Udinese-Pisa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Udinese-Pisa maçı, 10 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

Udinese-Pisa MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 19. haftasında oynanacak Udinese-Pisa karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Udinese-Pisa MUHTEMEL 11'LER

Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis

Pisa: Semper; Coppola, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Leris, Aebischer, Piccinini, Angori; Nzola, Tramoni