CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Udinese-Pisa maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler-

Udinese-Pisa maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler-

İtalya Serie A’nın 19. haftasında Udinese, evinde ligin son sırasında yer alan Pisa’yı konuk ediyor. Topladığı 25 puanla 10. sırada yer alan ve son haftalarda istikrarsız bir görüntü çizen Udinese, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. 12 puanla ligin dibinde bulunan ve kümede kalma hattıyla arasındaki farkı kapatmak için acil puana ihtiyacı olan Pisa ise, bu zorlu deplasmandan puanla dönerek umutlarını tazelemek istiyor. Peki Udinese-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 12:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Udinese-Pisa maçı detayları: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler-

Udinese-Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Udine'deki Bluenergy Stadyumu, bu akşam Serie A'nın iki farklı kaderini paylaşan ekibin mücadelesine sahne olacak. Ev sahibi Udinese'de tüm gözler, geçtiğimiz hafta sergilediği performansla alkış toplayan milli futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun üzerinde olacak. Ancak Udinese'de Adam Buksa ve Jordan Zemura'nın sakatlıkları, Vakoun Bayo'nun ise milli görevde olması hücum varyasyonlarını kısıtlıyor. Konuk ekip Pisa'da ise durum daha kritik. Savunmanın lideri Raul Albiol, tecrübeli isim Juan Cuadrado ve yaratıcı oyuncu Calvin Stengs sakatlıkları nedeniyle bu önemli maçta forma giyemeyecek. Teknik direktörün en büyük kozu ise 3 golle takımın en skorer ismi olan M'Bala Nzola olacak. Pisa, sakatlıklara rağmen savunma disiplinini koruyup kontra ataklarla Udinese'yi avlamaya çalışacak. İşte Udinese-Pisa maçının detayları...

Udinese-Pisa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Udinese-Pisa maçı, 10 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

Udinese-Pisa MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 19. haftasında oynanacak Udinese-Pisa karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Udinese-Pisa MUHTEMEL 11'LER

Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis

Pisa: Semper; Coppola, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Leris, Aebischer, Piccinini, Angori; Nzola, Tramoni

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi!
Milan Nkunku için F.Bahçe'den servet istedi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Halep'te neler oluyor? Suriye ordusundan SDG'ye operasyon: Şeyh Maksud Mahallesi'nde kontrolü sağladı
Turkcell Süper Kupa'da dev final!
G.Saray'dan Teun Koopmeiners takibi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Cezayirli orta saha! G.Saray'a Cezayirli orta saha! 13:41
Atalanta-Torino maçı muhtemel 11'ler! Atalanta-Torino maçı muhtemel 11'ler! 13:26
Union Berlin-Mainz 05 maçı ne zaman Union Berlin-Mainz 05 maçı ne zaman 13:22
Roma-Sassuolo maçı saat kaçta? Roma-Sassuolo maçı saat kaçta? 13:14
F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! 13:07
Freiburg-Hamburg maçı detayları Freiburg-Hamburg maçı detayları 13:04
Daha Eski
Tüm ayrıntılarıyla Udinese-Pisa maçı! Tüm ayrıntılarıyla Udinese-Pisa maçı! 12:58
G.Saray'dan Teun Koopmeiners takibi! G.Saray'dan Teun Koopmeiners takibi! 12:50
G.Saray'ın transfer teklifine anında ret! G.Saray'ın transfer teklifine anında ret! 12:21
Bernardo Silva'dan G.Saray'ı üzen haber! Bernardo Silva'dan G.Saray'ı üzen haber! 11:55
Como-Bologna maçı yayın bilgileri! Como-Bologna maçı yayın bilgileri! 11:48
F.Bahçe'de yıldız isim derbi kadrosuna alındı! F.Bahçe'de yıldız isim derbi kadrosuna alındı! 11:30