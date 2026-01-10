CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'ın transfer teklifine anında ret!

Galatasaray'ın transfer teklifine anında ret!

Galatasaray'da defansif yönü güçlü orta saha arayışları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin teklif hazırlığında olduğu yıldız futbolcunun kulübü, gelişmenin basına yansıması ile birlikte teklifi daha sunulmadan reddetti. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 12:21
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'ın transfer teklifine anında ret!

Trendyol Süper Lig'de devre arasına liderlik koltuğunda giren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye zirveyi kaptırmak istemiyor. Kadıköy temsilcisinin ara transfer döneminin ilk haftasında 3 ismi açıklamasının ardından gözler Cimbom'a çevrildi.

Galatasaray'ın transfer teklifine anında ret!

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda takviye yapılması kararlaştırılan mevkiler için temaslar sıklaştı. Cimbom'un özellikle orta sahaya yapmayı planladığı transfer, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

Galatasaray'ın transfer teklifine anında ret!

Listede yer alan oyuncular ve takımları ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi, orta sahaya defansif yönü kuvvetli bir ismi getirmek istiyor.

Galatasaray'ın transfer teklifine anında ret!

Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak Porto'nun Arjantinli yıldızı Alan Varela geldi.

Galatasaray'ın transfer teklifine anında ret!

Record'da yer alan haberde; Cimbom'un 28 milyon euro bonservis + 4 milyon euro şarta bağlı bonus teklifi ile Portekiz ekibinin kapısını çalabileceği aktarıldı.

Galatasaray'ın transfer teklifine anında ret!

Porto yönetimi ise şu anda Pablo Rosario'nun yedeği olmasına rağmen Varela'nın takımdan ayrılmasına onay vermedi.

Galatasaray'ın transfer teklifine anında ret!

24 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Francesco Farioli'nin planlarında yer aldığı belirtildi.

Galatasaray'ın transfer teklifine anında ret!

Varela'nın sözleşmesi geçtiğimiz sezon yenilenerek 2030 yılına kadar uzatıldı. Yeni kontrata ayrıca 75 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi eklendi.

