Galatasaray'ın transfer teklifine anında ret!

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda takviye yapılması kararlaştırılan mevkiler için temaslar sıklaştı. Cimbom'un özellikle orta sahaya yapmayı planladığı transfer, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.