ISPARTA TOKİ KURA SONUÇ - Isparta Atabey, Gelendost, Gönen, Senirkent kura çekiliş sonuçları | Isparta 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

ISPARTA TOKİ KURA SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Isparta'da devam ediyor. Isparta'nın Atabey, Gelendost, Gönen, Senirkent ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Isparta TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Isparta kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ISPARTA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ISPARTA ATABEY, GELENDOST, GÖNEN, SENİRKENT KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ISPARTA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

📌KEÇİBORLU: 150 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌MERKEZ: 350 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌MERKEZ KULEÖNÜ: 150 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌MERKEZ SAV: 150 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌YALVAÇ: 150 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌ISPARTA ATABEY 3. ETAP: 100 konut

📌GELENDOST 3. ETAP: 100 konut

📌GÖNEN: 71 konut

📌SENİRKENT: 100 konut

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ ISPARTA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN