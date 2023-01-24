Haberler Haberler ISPARTA TOKİ KURA SONUÇ - Isparta Atabey, Gelendost, Gönen, Senirkent kura çekiliş sonuçları | Isparta 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

ISPARTA TOKİ KURA SONUÇ - Isparta Atabey, Gelendost, Gönen, Senirkent kura çekiliş sonuçları | Isparta 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

ISPARTA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Isparta'da devam ediyor. 24 Ocak'ta Isparta Atabey, Gelendost, Gönen ve Senirkent'te, 371 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Isparta TOKİ kura çekiliş sonuçları, Isparta Atabey, Gelendost, Gönen, Senirkent TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Isparta kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 08:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 08:10
ISPARTA TOKİ KURA SONUÇ - Isparta Atabey, Gelendost, Gönen, Senirkent kura çekiliş sonuçları | Isparta 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

ISPARTA TOKİ KURA SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Isparta'da devam ediyor. Isparta'nın Atabey, Gelendost, Gönen, Senirkent ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Isparta TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Isparta kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ISPARTA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ISPARTA ATABEY, GELENDOST, GÖNEN, SENİRKENT KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ISPARTA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

📌KEÇİBORLU: 150 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌MERKEZ: 350 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌MERKEZ KULEÖNÜ: 150 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌MERKEZ SAV: 150 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌YALVAÇ: 150 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌ISPARTA ATABEY 3. ETAP: 100 konut

📌GELENDOST 3. ETAP: 100 konut

📌GÖNEN: 71 konut

📌SENİRKENT: 100 konut

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ ISPARTA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Süper Lig Puan Durumu Tablosu | TFF ile 23 Ocak 2023 Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Nasıl? İşte 21. Hafta fikstürü
Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkının şifreleri! Arzu Sabancı detayı şoke etti
Icardi harekatı başlıyor! PSG ile görüşme...
Sacha Boey rekorla gidecek! İşte o rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Son dakika Kabine Toplantısı kararları ne oldu?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Isparta TOKİ kura çekilişi canlı izle (Atabey, Gelendost, Gönen, Senirkent)
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (24 Ocak 2023)
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'a sert sözler: "DOĞRU KULLANAMIYOR" Jesus'a sert sözler: "DOĞRU KULLANAMIYOR" 07:34
Kane attı Tottenham kazandı! Kane attı Tottenham kazandı! 01:44
Kane attı Tottenham kazandı! Kane attı Tottenham kazandı! 01:43
Valencia kaçta Almeria yakaladı! Valencia kaçta Almeria yakaladı! 01:14
Valencia kaçta Almeria yakaladı! Valencia kaçta Almeria yakaladı! 01:14
Icardi harekatı başlıyor! PSG ile görüşme... Icardi harekatı başlıyor! PSG ile görüşme... 01:06
Daha Eski
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 01:06
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 01:06
Toroğlu değerlendirdi! Ümraniye'nin golünden önce faul var mı? Toroğlu değerlendirdi! Ümraniye'nin golünden önce faul var mı? 01:04
Milli yıldızdan Beşiktaş'a olumlu yanıt! Milli yıldızdan Beşiktaş'a olumlu yanıt! 01:03
Toroğlu'dan Jesus'a Arda Güler eleştirisi! Toroğlu'dan Jesus'a Arda Güler eleştirisi! 01:03
Jorge Jesus: Son düdüğe kadar inanıyoruz! Jorge Jesus: Son düdüğe kadar inanıyoruz! 01:03