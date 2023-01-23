Haberler Haberler ISPARTA TOKİ SONUÇ - Isparta Keçiborlu Yalvaç Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları | Isparta TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

ISPARTA TOKİ SONUÇ - Isparta Keçiborlu Yalvaç Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları | Isparta TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

ISPARTA KEÇİBORLU YALVAÇ MERKEZ TOKİ ÇEKİLİŞİ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Isparta'da devam ediyor. 23 Ocak'ta Isparta Keçiborlu, Yalvaç ve Merkez ilçelerinde inşa edilecek konutlar için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Isparta TOKİ kura çekiliş sonuçları, Isparta Keçirborlu, Yalvaç, Merkez TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Isparta çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Isparta kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 08:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 09:10
ISPARTA TOKİ SONUÇ - Isparta Keçiborlu Yalvaç Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları | Isparta TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

ISPARTA TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Bursa'da devam ediyor. Keçiborlu, Yalvaç, Merkez ilçesinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Isparta TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Isparta kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ISPARTA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

KEÇİBORLU YALVAÇ MERKEZ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ISPARTA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • AKSU 2. ETAP: 100 konut
  • ATABEY 3. ETAP: 100 konut
  • GELENDOST 3. ETAP: 100 konut
  • GÖNEN: 71 konut
  • KEÇİBORLU: 150 konut
  • MERKEZ KULEÖNÜ: 150 konut
  • MERKEZ: 350 konut
  • MERKEZ SAV: 150 konut
  • SENİRKENT: 100 konut
  • YALVAÇ: 150 konut
  • YENİŞARBADEMLİ: 94 konut
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