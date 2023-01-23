ISPARTA TOKİ SONUÇ - Isparta Keçiborlu Yalvaç Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları | Isparta TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

ISPARTA TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Bursa'da devam ediyor. Keçiborlu, Yalvaç, Merkez ilçesinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Isparta TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Isparta kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
ISPARTA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
KEÇİBORLU YALVAÇ MERKEZ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ISPARTA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
- AKSU 2. ETAP: 100 konut
- ATABEY 3. ETAP: 100 konut
- GELENDOST 3. ETAP: 100 konut
- GÖNEN: 71 konut
- KEÇİBORLU: 150 konut
- MERKEZ KULEÖNÜ: 150 konut
- MERKEZ: 350 konut
- MERKEZ SAV: 150 konut
- SENİRKENT: 100 konut
- YALVAÇ: 150 konut
- YENİŞARBADEMLİ: 94 konut