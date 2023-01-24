ISPARTA TOKİ CANLI İZLE - Isparta Atabey, Gelendost, Gönen, Senirkent TOKİ kura çekilişi - Isparta TOKİ kazananlar isim listesi

ISPARTA TOKİ CANLI İZLE | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri Isparta'da devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 24 Ocak Salı günü Isparta'ya bağlı Atabey, Gelendost, Gönen ve Senirkent ilçelerinin kurası yapılacak. Atabey'de inşa edilecek 100, Gelendost'ta inşa edilecek 204, Gönen'de inşa edilecek 71 ve Senirkent'te inşa edilecek 100 konutun kura çekilişi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Isparta Atabey, Gelendost, Gönen, Senirkent TOKİ canlı izle, Isparta Atabey, Gelendost, Gönen, Senirkent TOKİ kura çekilişi ve Atabey, Gelendost, Gönen, Senirkent kazananlar isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

ISPARTA ATABEY, GELENDOST, GÖNEN, SENİRKENT TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ISPARTA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ISPARTA HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Antalya'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 9 ilçede, ilk etapta 1.515 adet yapılacak.

23 OCAK ISPARTA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

KEÇİBORLU: 150 konut

MERKEZ: 350 konut

MERKEZ KULEÖNÜ: 150 konut

MERKEZ SAV: 150 konut

YALVAÇ: 150 konut

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24 OCAK ISPARTA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

ISPARTA ATABEY 3. ETAP: 100 konut

GELENDOST 3. ETAP: 100 konut

GÖNEN: 71 konut

SENİRKENT: 100 konut

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BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER