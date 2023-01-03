REFAH PAYI BELLİ OLUYOR - ERDOĞAN CANLI İZLE | Memur ve emekli zammında refah payı belli olacak mı? Memura ne kadar ek zam olacak?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkına göre 3 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yüzde 15,4 zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerine ise yüze 1,10'luk toplu sözleşme farkı eklenerek yüzde 16,5 oranında zam yapıldı. Ancak Başkan Erdoğan tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre maaşlara refah payı eklenmesi beklentisi yükselmişti. Konuyla ilgili yeni açıklama yapması beklenen Başkan Erdoğan, Sözleşmeliye Kadro programında konuşuyor...

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