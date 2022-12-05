KASIM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI - TÜİK Kasım 2022 enflasyon oranı açıklandı mı? | Kasım ayı TEFE - ÜFE - TÜFE oranları

KASIM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI | Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaştı. 2023 yılına girmeden önce açıklanan son enflasyon oranı olan Kasım ayına ilişkin verilerin, asgari ücret zammı, memur ve emekli zammı, engelli, dul, yetim maaşı zamları gibi birçok konuda kritik öneme sahip olduğu biliniyor. İŞte Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri...

TÜİK KASIM 2022 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Buna göre, Kasım enflasyonu yüzde 2,88 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 84,39 olarak açıklandı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,03 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasına göre; Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi. Yurtiçi ÜFE ekimde yüzde 7,83 artarken, yıllık bazda yüzde 157,69 artış kaydetti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans'ın anketinde ekonomistlerin Kasım ayı enflasyonunda beklentisi yüzde 3,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,10) göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.