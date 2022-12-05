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ARALIK KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA | 2022 Aralık kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

TÜİK Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeki (TÜFE ve YI-ÜFE) rakamlarının belli olmasının ardından en çok merak edilen detaylardan biri de kira artış oranı oldu. Aralık ayı kira artış oranını merak edenler arama motorlarında, Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorularının cevabını araştırıyor. İşte Aralık ayı kira artış oranı 2022 hesaplama detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 10:40
ARALIK KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA | 2022 Aralık kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

2022 ARALIK KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA | Milyonlarca vatandaş, ne kadar kira ödeyeceğini ve kirasına ne kadar zam geldiğini araştııyor. Yılın son verileriyle birlikte kira artış oranı da belli olurken TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla Aralık ayı kira artış oranı hesaplamasını haberimizde derledik...

KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

  • Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;
  • Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.
  • Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 250
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250

Örnek konut kirası: 2.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 500
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500

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