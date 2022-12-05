MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? | TÜİK Kasım ayı enflasyon oranını açıkladı! İşte 2023 memur ve emekli zammında son hesaplar

Memur ve emekli maaş zamlarından önce açıklanan sondan ikinci enflasyon oranıyla birlikte zamlar için yapılan hesaplar da netlik kazanıyor. Emekli ve Memur maaşlarında yapılacak 2023 Ocak zammı milyonlarca vatandaş tarafından merak edilirken Başkan Erdoğan'ın talimatıyla, alım gücünü artıracak sosyal refah düzenlenmeleri üzerinde çalışmalar da devam ediyor. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranları için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon oranı Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88, yıllık bazda ise yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak.

TEMMUZ ZAMLARI YÜZDE 40'IN ÜZERİNDEYDİ

Haziran enflasyon verilerinin ardından Temmuz ara zammında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 42,35 oranında artarken, aynı dönemde memur zammı yüzde 41,69 zamlanmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küresel enflasyonun etkilerinin ülkemizde de özellikle 'Alım gücü' üzerinde yarattığı tahribatının giderilmesi için Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde ilgili bakanlıklara talimatı verdi. Aralık ayıyla beraber asgari ücret, emekli zammı ve memur zammı için çalışmalar hızlandı.

EK ZAM BU SENE DE GÜNDEMDE

2023 Ocak zammı döneminde emekli ve memur zammı için 2022 yıl başında olduğu gibi yeniden ek zam gündeme geldi. Emekli ve memurlar için 2022 Ocak ayında TBMM'den geçen yasalarla sosyal refah düzenlemeleri adı altında ek zam imkanı geldi. Bu dönemde en düşük emekli maaşı yüzde 66,6 artışla 1.500 TL'den 2.500 TL'ye, yüzde 5 olan memur toplu sözleşme zammı ise yüzde 7,5'a yükseldi.

Temmuz zam döneminde en düşük emekli maaşı 2.500 TL'den yüzde 40 artışla 3.500 TL'ye çıktı. Böylece en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 133 olarak enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti. Bu döndemde en düşük memur maaşı ise resen artışla beraber 9.707 TL oldu.

Bununla beraber dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlandı. Alt sınır aylık hesaplaması nedeniyle vefat eden sigortalının hesaplanan aylığı en düşük 3.500 TL belirlendi.

2023 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA SON HESAPLAR

Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Ocak'ta ise bu rakam yüzde 8 olacak.

TÜİK, Kasım ayına ilişkin enflasyon oranını aylık yüzde ????? yıllık ise yüzde ????? olarak açıkladı. Buna göre 5 aylık enflasyon rakamı yüzde ????? oldu. Bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık zam oranı olarak kesinleşti. Memur zam oranı ise yüzde ?????11,84 oldu.

MERKEZ BANKASI VE AA ENFLASYON BEKLENTİ ANKETLERİ

Merkez Bankası (TCMB) reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre enflasyon beklentisi yüzde 68,06 oldu.

AA Finans'ın Kasım ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,10 olurken, 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 70,18 oldu.