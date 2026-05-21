Galatasaray Ümit Milli futbolcunun peşinde! Teknik heyetin transfer kararı...
Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Cimbom'un Ümit Milli futbolcu için o şarta göre transfer hamlesinde bulunabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 10:05
3. Lig 4. Grup takımı Ayvalıkgücü'nde forma giyen ve başarılı performansı sonrası U21 Milli Takımımıza çağrılan Emirhan Boz, Galatasaray'ın radarına girdi.
Takvim'in haberine göre, 6 numara pozisyonunda oynayan 20 yaşındaki futbolcu konusunda teknik heyetin vereceği kararın ardından harekete geçilmesi bekleniyor.
