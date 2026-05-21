EuroLeague'de Final Four heyecanı!

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) dörtlü final heyecanı 22 Mayıs Cuma günü başlayacak.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 10:14
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Olympiakos ile İspanya temsilcileri Real Madrid ve Valencia Basket, Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek.

Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı dörtlü finalin ilk maçında Fenerbahçe Beko, saat 18.00'de Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Günün saat 21.00'de başlayacak ikinci müsabakasında ise Real Madrid ile Valencia Basket kozlarını paylaşacak.

Organizasyonda ilk maçları kazanan takımlar, finale yükselecek. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda final mücadelesi, 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmalar, S Sport'tan canlı yayımlanacak.

3 TAKIM TOPLAM 16 ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİ

EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek takımlarından 3'ü, toplam 16 kez kupanın sahibi oldu.

Real Madrid 11 şampiyonluk yaşarken, Olympiakos 3, Fenerbahçe ise 2 defa mutlu sona ulaştı.

Valencia Basket ise ilk kez dörtlü final sahnesine çıkacak.

FENERBAHÇE, OLYMPIAKOS İLE 37. KEZ KARŞILAŞACAK

Dörtlü finalin ilk maçında mücadele edecek Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 37. kez rakip olacak.

İki takım arasında 2011-2012 sezonundan bu yana oynanan 36 müsabakanın 18'ini sarı-lacivertliler, 18'ini Yunanistan ekibi kazandı.

Fenerbahçe ile Olympiakos, dörtlü finalde ise 3. kez kozlarını paylaşacak.

Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Yunanistan temsilcisini 80-64 yenerek EuroLeague'deki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Olympiakos ise 2023-2024'teki üçüncülük maçında sarı-lacivertlileri 87-84 mağlup etti.

VALENCIA BASKET İLE REAL MADRID'İN 17. RANDEVUSU

Dörtlü finalin ikinci maçında sahaya çıkacak Valencia Basket ile Real Madrid, EuroLeague'de 17. kez kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında yapılan 16 karşılaşmanın 10'unu eflatun-beyazlılar kazandı. Valencia ise 6 mücadelede sahadan galibiyetle ayrıldı.

DÖRTLÜ FİNAL HEYECANI, 3. KEZ ATİNA'DA YAŞANACAK

Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu, üçüncü kez Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.

Atina, dörtlü finale 1993 ve 2007 yıllarında ev sahipliği yaptı. 1993'te Fransa ekibi Limoges şampiyonluğa ulaşırken, 2007'de ise Panathinaikos kupayı müzesine götürdü.

