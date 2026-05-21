Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'e büyük şok!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çeken Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Sidiki Cherif oldu. Sarı-lacivertlilerde iki başkan adayı da Fransız golcüyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 10:41
Ara transfer döneminde dahil olduğu sarı-lacivertli takımla çıktığı 16 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen genç futbolcu, eleştiri oklarının hedefi haline gelen isimlerden biri olmuştu.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, nisan ayında gerçekleştirilen Divan Kurulu Toplantısı'nda Sidiki Cherif transferini eleştirerek, "Bu Sidiki Cherif'i kim aldı? Yazık ya! 30-35 maliyeti var" ifadelerini kullanmıştı.
Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, genç futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını verdi.
KİRALIK GÖNDERİLECEK
Sidiki Cherif'in başka bir takıma kiralanması planlanıyor.
Her iki başkan adayının da kadroya güçlü forvetler katmak istediği kaydedildi.
19 yaşındaki Cherif'in ilk etapta kadroda düşünülmediği ve gelecek tekliflerin değerlendirileceği kaydedildi.
