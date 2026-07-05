CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor iki uçak birden indirecek: Ruslan Malinovsky ve Noah Saviolo!

Trabzonspor iki uçak birden indirecek: Ruslan Malinovsky ve Noah Saviolo!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Bordo-mavililerin yeni transferleri Ruslan Malinovsky ile Noah Saviolo'nun şehre iniş yapacağı tarih ve saat ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 17:08
Trabzonspor iki uçak birden indirecek: Ruslan Malinovsky ve Noah Saviolo!

Yeni sezon öncesi transfer hareketliliğini oldukça yoğun geçiren Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde açıkladığı iki yeni transferi bu akşam (5 Temmuz Pazar günü) Trabzon'a geliyor. Bordo mavililerin yeni transferlerinden Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovsky'nin saat 20.30 sıralarında, Portekizli hücum oyuncusu Noah Saviolo'nun ise 21.30 civarında Trabzon Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

İki futbolcunun havalimanında taraftarlar tarafından karşılanmasının ardından sağlık kontrollerinden geçirilerek resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

YENİ SEZON YARIN BAŞLIYOR

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının ilk etabına 6 Temmuz Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak. Bordo-mavililer, Trabzon'daki çalışmaların ardından hazırlıklarının ikinci etabı için 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming kasabasında kamp yapacak.

Malinovsky ile Saviolo'nun da resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni sezon hazırlıkları kapsamında takıma katılması bekleniyor.

Salih Özcan, Beşiktaş'ta!
Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Ankara NATO'nun en kritik zirvesine hazır! Program belli oldu: Başkan Erdoğan ikili görüşmeler yapacak
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Lauriente için resmi teklif!
F.Bahçe'nin Avusturya kafilesi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Salih Özcan, Beşiktaş'ta! Salih Özcan, Beşiktaş'ta! 17:14
Trabzonspor iki uçak birden indirecek! Trabzonspor iki uçak birden indirecek! 17:07
Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha! Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha! 16:58
F.Bahçe'den Lauriente için resmi teklif! F.Bahçe'den Lauriente için resmi teklif! 16:25
F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü 16:09
Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor 16:00
Daha Eski
F.Bahçe'den resmi açıklam! Mert Hakan... F.Bahçe'den resmi açıklam! Mert Hakan... 15:12
F.Bahçe'nin Avusturya kafilesi belli oldu! F.Bahçe'nin Avusturya kafilesi belli oldu! 14:51
R. Madrid transferi resmen açıkladı! R. Madrid transferi resmen açıkladı! 13:49
Trabzonspor, Aral Şimşir ile anlaştı! Trabzonspor, Aral Şimşir ile anlaştı! 13:38
Greenwood için 2. resmi teklif! Greenwood için 2. resmi teklif! 13:23
G.Saray'da yıldız isme yeni sözleşme G.Saray'da yıldız isme yeni sözleşme 12:40